Victime d'un tir par un individu toujours recherché, un chat paralysé retrouve de l’autonomie grâce à ses proches

Adopter un animal de compagnie, c’est pouvoir prendre soin de lui et assurer ses soins vétérinaires. Si les propriétaires ont cela en tête, aucun d’eux ne s’imagine vivre une situation similaire à celle de Timmy et de ses proches. Le chat a été victime d’un tir à l’arme à feu et s’est retrouvé paralysé. Depuis, ses maîtres remuent ciel et terre pour trouver l’auteur de cet acte abominable.