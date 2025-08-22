"Véritable survivant", ce chat à l’adoption a échappé à l'impensable et espère retrouver la chaleur d'un foyer

Harry est un jeune chat qui a encore toute la vie devant lui pour profiter d’une famille aimante. Pourtant, le quadrupède n’a connu que la solitude et les tracas jusqu’à présent. Désormais en sécurité dans un refuge, il n’a plus qu’à rejoindre une maison chaleureuse dans laquelle il sera choyé. Encore faut-il que quelqu’un lui offre cette chance.

Harry, un félin au pelage roux , a surmonté de grandes épreuves dans sa vie. En tant qu’ancien chat errant, il s’est retrouvé à des endroits où d’autres félins n’ont malheureusement pas réussi à survivre. La boule de poils est à présent en sécurité, mais les épreuves ne sont pas terminées.

Qui aurait pu croire que le plus grand challenge à relever pour ce battant serait de trouver une famille pour la vie ? Harry est pourtant passé par des moments très difficiles avant de rejoindre les locaux de l’organisme La Voie Féline , à Châtenay-Malabry (92).

La Voie Féline / Facebook

Un chemin périlleux

Dans son ancienne vie, le félin n’avait personne sur qui compter ni nulle part où aller. Il a donc erré longtemps, se mettant parfois en danger. En effet, il a été localisé pour la première fois dans une zone où les chats ne sont pas les bienvenus : « Harry est un véritable survivant car nous retrouvons régulièrement des cadavres de chats dans cette zone », partageait un porte-parole de l’association sur Facebook .

De nombreux chats ont malheureusement été empoisonnés sur place. Comble de la barbarie, de la nourriture contenant des agrafes pouvant causer « d’atroces souffrances à ceux qui les ingèrent » a déjà été trouvée. Presque par miracle, Harry est parvenu à échapper à un sombre destin après avoir été capturé en mars 2023 dans cette zone dangereuse.

Depuis, le félin se repose au refuge, mais ses bienfaiteurs aimeraient qu’il puisse enfin trouver la paix dans une maison. D’autant plus qu’il a conservé quelques traumatismes de sa vie passée et qu’il a donc besoin de se sentir en sécurité, bien entouré : « Harry a besoin de rejoindre une famille douce et patiente qui pourra lui redonner confiance en l’humain », écrivait l’organisme de sauvetage.

Espérons qu’il obtiendra enfin la chance qu’il mérite et qu’il pourra se reconstruire auprès d’une famille bienveillante.