Venus récupérer 5 chatons signalés par un voisin, les bénévoles ont la surprise d'en découvrir 2 de plus

En vivant dans la rue, des chatons errants n’ont que très peu de chance de survie et c’est encore plus le cas lorsqu’ils sont très jeunes. Il y a plus d’un an, un bon samaritain a trouvé une femelle errante dans son voisinage et s’est rendu compte, après surveillance assidue, que cette dernière venait tout juste d’avoir une portée…

Pendant plusieurs semaines, une jeune chatte a erré dans une résidence de Corpus Christi, au Texas (États-Unis). À la recherche de nourriture, la minette était prête à tout pour tenter de survivre et l’un des habitants du quartier l’a bien remarqué… Désireux de venir en aide à la boule de poils, l’homme s’est mis à la surveiller quotidiennement et à la nourrir jusqu’à réaliser qu’elle venait d’avoir une portée. Inquiet, il a alors contacté l’organisme de sauvetage Coastal Bend Cat Rescue afin qu’une équipe de bénévoles se rende sur place pour récupérer les 5 petits. En attendant le sauvetage programmé, plusieurs habitants ont pris les chatons sous leurs ailes afin que ces derniers ne passent pas une nuit de plus dans la rue.

© @coastalbendcats / Instagram

Surprise inattendue

Plusieurs jours plus tard, lors de l’intervention, une surprise attendait les bénévoles… “Nous sommes arrivés en pensant récupérer 5 bébés, mais il y en avait en fait 7 !”, a affirmé Mary Huckabee, membre de l’organisation caritative, dans un entretien accordé au média Love Meow . Entre-temps, 2 autres chatons avaient en effet été retrouvés et avaient rejoint le petit groupe. C’est donc non pas 5 mais bien 7 chatons que Krishna, famille d’accueil pour l’association, a dû prendre en charge. Néanmoins, la jeune femme était toujours aussi enthousiaste à l’idée de venir en aide à ces boules de poils en détresse. Dans le même entretien, Mary a d’ailleurs assuré que les chatons s’apprêtaient à mener “une vie de luxe” aux côtés de leur maman d’accueil.

Des loulous “adorables et câlins”

Entourés d’amour et de bienveillance, les minuscules chatons ont peu à peu commencé à reprendre du poil de la bête. “Ils sont adorables et câlins. Ils sont aventureux et s'échappent déjà de leur enclos”, a assuré Mary avec tendresse. Renommés Ed Earl, Sally Mae, Cletus, Ellie Mae, Billy Bob, Skeeter et Daisy Mae, les bébés sont aujourd’hui devenus adultes et ont tous trouvé leurs familles pour la vie. Leur maman à quant à elle également trouvé le foyer idéal et mène une vie de chat pleinement épanouie !