Une vidéo émouvante raconte la sublime amitié unissant un Golden Retriever et une chatte

L’histoire de Nala et Nash constitue une preuve supplémentaire que chats et chiens ne sont pas forcément les éternels ennemis que l’on a tendance à croire. Ils peuvent, à l’inverse, être très proches l’un de l’autre, et voir leur amitié se raffermir au fil du temps.

Nash et Nala s’adorent et ne peuvent se passer l’un de l’autre. Pourtant, ces 2 animaux n’appartiennent pas à la même espèce. Nash est un chien, tandis que Nala est une chatte. Tous 2 vivent avec leur famille dans l’Etat du Minnesota, aux Etats-Unis.

Le duo a un véritable et large fan club qui suit ses aventures sur TikTok et Instagram. Leurs vidéos et photos rencontrent toujours un énorme succès sur les réseaux sociaux, tant les voir profiter des joies de la vie ensemble est un concentré de bonheur et de douceur. Certains de leurs échanges sont également assez amusants.

Ben et Paige, les propriétaires de ces quadrupèdes, les avaient adoptés jeunes. Nash le Golden Retriever et Nala la chatte à la robe tigrée étaient arrivés dans ce foyer à peu près au même moment. Ils avaient eu besoin d’un petit peu de temps pour se familiariser l’un à l’autre, mais une fois cette phase de présentations achevée, ils sont devenus inséparables.

Une vidéo d’eux récemment postée sur TikTok et relayée par Newsweek a véritablement crevé l’écran, totalisant 33,6 millions de vues à ce jour. Il s’agit d’une compilation de scènes tendres et touchantes, suivant l’évolution de l’amitié de Nala et Nash.

On les voit ainsi blottis l’un contre l’autre pour faire la sieste, se toiletter mutuellement, s’échanger quelques doux coups de patte et jouer.

L’attachement qu’ils éprouvent l’un pour l’autre est palpable, et la complicité qui les unit fait extrêmement plaisir à avoir. On imagine le bonheur que peuvent ressentir Paige et Ben en étant les témoins privilégiés de cette merveilleuse relation.

Quelques chamailleries à l’occasion, mais toujours suivies d’une volée de bisous

Ben explique à Newsweek qu’il arrive souvent à Nala et Nash de se chamailler, mais ils ne le font jamais méchamment. D’ailleurs, ils se réconcilient aussi vite à grands coups de bisous et de câlins.

Maintenant qu’ils ont grandi, ces effusions de tendresse sont un peu moins fréquentes, mais la chatte et le chien continuent de s’y adonner. « La plupart du temps, c'est plus tard dans la nuit ou quand nous allons nous coucher. Ils ont tous les deux tendance à s'allonger l'un à côté de l'autre au lit avec nous », indique Ben.