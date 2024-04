Ce félin obèse a tout essayé pour perdre du poids, en dernier espoir il se rend à la piscine 2 fois par semaine

Si certains chats ont les poils qui se hérissent à l’idée de poser une patte dehors quand il pleut, Ty, lui, n’a pas peur de se mettre à l’eau ! Les solutions pour aider ce chat obèse à perdre du poids était peu nombreuses et l’hydrothérapie apparaissait comme l’une des plus efficaces. La boule de poils s’est laissé prendre au jeu au fil des séances.

Les membres de l’association Vanderburgh Humane Society, basée dans l’Indiana (États-Unis), se sont donné pour mission d’aider leur nouveau résident Ty à perdre des kilos. Le félin pèse le double de son poids de forme, ce qui compromet sa santé. Pour pouvoir mener une vie comme celle de ses congénères, il a dû se mettre à la natation.

Le personnel du refuge a eu une « sacrée surprise » en rencontrant Ty pour la première fois, rapportait People. Le tabby roux et blanc pesait environ 13,6 kilogrammes, ce qui représente le double du poids moyen pour un chat de son gabarit.

Si certaines personnes peuvent trouver cela mignon, comparant les matous avec de l’embonpoint à Garfield, la réalité est tout autre : « La qualité de vie de Ty est affectée à ce stade » affirmait Mackenzee McKittrick, membre de l’organisme. Mobilité limitée, arthrose, pathologie cardiaque ou encore lésion sur la colonne vertébrale peuvent être des conséquences de l’obésité.

Un chat parmi les chiens

Faire perdre du poids à un animal est une tâche longue et fastidieuse. Le Vanderburgh Humane Society a exploré différentes options pour aider Ty et a choisi de se tourner vers la natation. C’est un sport très énergivore, mais doux pour le corps. Le félin n’est pas contraint de supporter son poids pendant les exercices.

Encore fallait-il qu’il accepte de se mettre à l’eau ! Il a été emmené au centre aquatique canin local pour une première séance. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été très coopératif lors des premiers entraînements. Mais petit à petit, Ty a commencé à prendre goût à cette discipline. Laquelle lui a vite apporté des bénéfices.

Comme un poisson dans l’eau

Il ne se débat plus pour sortir de l’eau, mais barbote désormais tranquillement : « Regardez ce gentil garçon maintenant ! C'est un sacré nageur. Cela a pris du temps et du réconfort [...] mais ce gars est un vrai battant » écrivait un porte-parole sur les réseaux sociaux. Muni de son gilet de sauvetage qui lui va à ravir, Ty n’a même plus besoin d’être accompagné pour faire sa séance. Il nage tout seul sous les encouragements de ses bienfaiteurs.

Grâce au dévouement de ceux-ci, le félin a déjà perdu plus d’un kilo. Encore 5 de plus et il sera beaucoup mieux dans ses pattes, prêt pour son adoption !