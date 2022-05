Une témoin voit un chat être balancé par la fenêtre d'une voiture, elle lance un appel pour le retrouver

Jetée dans un champ de colza depuis la fenêtre d’une voiture, une jeune chatte est restée introuvable pendant plusieurs heures, alors que des dizaines de personnes s’étaient mobilisées pour la retrouver. Leurs efforts ont fini par porter leurs fruits.

Au Canada, un chaton jeté par la fenêtre d’un véhicule a été retrouvé et sauvé grâce à une belle mobilisation, rapportait Cole & Marmalade.

Ce matin-là, vers 10h30 locales, Sandra Jones se rendait à High River, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Calgary dans la province canadienne de l’Alberta, quand elle a assisté à une scène plus que choquante.

A bord d’un 4x4 qui roulait à vive allure, la personne installée sur le siège passager a ouvert la fenêtre pour jeter un chaton, qui a atterri sur le champ de colza longeant la route. Horrifiée, Sandra Jones s’est tout de suite mise à chercher le petit félin, mais il était introuvable.

Vu la densité et la taille du champ, elle n’aurait pas pu le localiser seule. Elle a alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, et très vite, une formidable vague de solidarité s’est mise en place.

25 personnes sont rapidement arrivées sur les lieux, principalement des habitants des environs et des membres de l’association locale Heaven Can Wait Animal Rescue. La mission était des plus complexes ; c’était « comme chercher une aiguille dans une botte de foin », a fait remarquer l’un des intervenants.

La détermination des volontaires a toutefois prévalu. Vers 14 heures, le chaton, une femelle, a finalement été localisé et secouru. La jeune chatte était bien en vie, mais elle souffrait d’une blessure au niveau de la bouche.





Le chaton a été adopté

Prise en charge par Heaven Can Wait Animal Rescue, elle a été vue par un vétérinaire. Sa blessure a nécessité la pose de points de suture, et il s’est également avéré qu’elle présentait un gonflement abdominal.



Elle reçoit tous les soins dont elle a besoin. Une fois rétablie, elle rejoindra sa nouvelle maison, celle d’Amber Garofano. Cette femme ayant participé aux recherches l’a, en effet, adoptée.

