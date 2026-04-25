Une randonneuse trouve un chaton abandonné et le transporte dans la gamelle de son Labrador qui devient son meilleur ami (vidéo)

Au cours d’une randonnée en pleine nature, Fred, un adorable Labrador, et sa maîtresse ont fait une rencontre inattendue : un minuscule chaton noir perdu au milieu de nulle part. Très vite adopté par le duo, le petit félin les a finalement accompagnés tout au long de la balade, passant du sac à dos à la gamelle du chien pour finir sa sieste. Depuis, le minou est devenu un membre à part entière de cette petite famille. Une histoire touchante de randonnée qui se transforme subitement en sauvetage...

Se promener en pleine nature réserve parfois de belles surprises. Entre la beauté des paysages et les rencontres animales, il arrive que ces instants deviennent inoubliables. C’est exactement ce qui est arrivé à une jeune femme et à Fred, son Labrador noir, lors d’une sortie où la nature leur a offert bien plus qu’un simple moment de détente… Ce jour-là, la maîtresse de Fred avait en effet prévu de l’emmener en forêt pour une randonnée de 5 heures. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est qu’ils rencontreraient en route le nouveau membre de leur famille !

Une randonnée pas comme les autres

Dans une vidéo Instagram partagée par PetHelpful, la jeune femme a capturé ce moment particulier. On y découvre un minuscule chaton noir, visiblement perdu en pleine nature. Loin d’être effrayée, la petite boule de poils s’est immédiatement attachée à la jeune femme et à son toutou. Ce dernier s’est d’ailleurs montré particulièrement doux en rencontrant le petit chat. Il l’a tendrement reniflé en le regardant avec des yeux remplis d’amour, déjà prêt à l’accueillir dans la famille.

© @bytarzana / Instagram

Après ce premier contact, le jeune chaton a finalement poursuivi la randonnée aux côtés de ses nouveaux amis. Au début, il était confortablement installé, blotti dans le sac à dos de la jeune femme, profitant du calme et de la chaleur. Mais au fil du temps, il s’est montré moins à l’aise dans cet espace fermé.

© @bytarzana / Instagram

La maîtresse de Fred a alors trouvé une solution inattendue mais adorable : elle l’a délicatement installé dans la gamelle d’eau du toutou.

Contre toute attente, le petit chat s’y est senti parfaitement en sécurité et s’est endormi profondément, comme un bébé, pendant les 2 heures suivantes de la randonnée !

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Un sauvetage émouvant

La vidéo de ce touchant sauvetage a suscité de nombreuses réactions en ligne. Beaucoup d’internautes se sont réjouis que le duo ait recueilli le chaton et ont émis l’hypothèse qu’il n’était pas réellement sauvage, mais plutôt abandonné, en raison de la confiance immédiate qu’il a montrée.

Certains ont souligné qu’un animal errant aurait probablement eu un comportement plus méfiant, tandis que d’autres ont simplement exprimé leur gratitude, touchés par la douceur de la scène, notamment lorsqu’il s’est endormi paisiblement dans le bol du chien.

© @bytarzana / Instagram

Depuis ce sauvetage survenu il y a 7 mois, le petit chaton, désormais nommé Bowkie, a bien grandi et a trouvé sa famille pour la vie auprès de Fred et de sa maîtresse. Le minou partage d’ailleurs une relation très tendre et complice avec son « frère » canin, avec lequel il s’entend parfaitement bien. Une fin comme on les aime !

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Comme Bowkie, un animal recueilli peut rapidement devenir un nouveau membre de la famille. Certaines vérifications sont toutefois indispensables :