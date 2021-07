Une quinzaine de chats en mauvaise santé retrouvés in extremis bloqués derrière le mur d'un immeuble

16 chats, dont des chatons nouveau-nés, ont été secourus alors qu’ils étaient pris au piège derrière le mur d’un immeuble en Pennsylvanie. Ils ont été placés en refuge et en familles d’accueil, où ils se remettent de leur mésaventure avant d’être proposés à l’adoption.

Un groupe de chats a été sauvé in extremis après avoir été découvert derrière le mur d’un immeuble, comme le rapportait CBS Philly le 15 juin dernier.

La découverte et le sauvetage ont eu lieu l’avant-veille dans l'ouest de Philadelphie. Ce jour-là, le nouveau propriétaire du bâtiment en question et l’entrepreneur chargé des travaux venaient voir les rénovations récemment achevées, quand ils ont entendu des miaulements. Ils ont fini par en localiser la provenance ; les chats étaient coincés derrière une cloison.

L’entrepreneur a entamé le mur pour libérer les félins. L’opération a été longue et harassante, puisqu’elle a duré 8 heures. L’homme a finalement réussi à faire sortir les 9 chats adultes et 7 chatons, dont certains très jeunes, qui s’y trouvaient, puis ces derniers ont été placés dans des caisses de transport.

A contractor made a startling discovery inside the walls of an abandoned house in Philadelphia after he found nine adult cats and seven kittens https://t.co/9nZNCkEdiN @CBSPhilly pic.twitter.com/Vhx11nzHdb