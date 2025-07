Une maman et ses petits ayant élu domicile dans un stade de foot parmi les supporters bénéficient d’un sauvetage en urgence

C’est durant un match qui opposait l’Angleterre au Sénégal qu’une chatte a été aperçue dans un stade. Elle n’était pas seule et avait derrière elle plusieurs chatons nés tout récemment. L’équipe du stade de Nottingham (Angleterre) a agi au plus vite, soutenue par les joueurs de l’équipe anglaise, pour venir en aide à cette petite famille errante.

Alex Hartley, de l’association Cats Protection Mansfield Cat Centre, se souvient de cette demande de sauvetage bien inhabituelle. Coutumier des cas difficiles, il intervenait pour la toute première fois dans un stade. La BBC a documenté l’opération particulièrement insolite.

BBC

« Nous avons tous été un peu surpris »

Alex se rappelle de l’étonnement partagé par toute l’équipe. Il expliquait avoir connu « tout le reste : des sauvetages dans des cheminées, dans des tas de bois, mais jamais un stade de football ». C’était donc une première pour ces bénévoles qui ont déployé leurs pièges dans ce lieu dédié au sport.

BBC

Une histoire bien mystérieuse

Alex Hartley ne sait pas vraiment comme la chatte, désormais nommée Morgan en l’honneur du joueur milieu de terrain Morgan Gibbs-White, s’est retrouvée à errer parmi les gradins remplis de supporters. C’est en effet un soir de match que la présence de la chatte a été remarquée : « Il y avait 25 000 personnes dans le stade, se souvient le bénévole, et apparemment maman se promenait dans les gradins pendant que les gens étaient là, c’est le club qui nous a contactés ».

« Ils semblaient tous en bonne santé »

Morgan s’est visiblement très bien occupée de ses petits, qui répondent désormais aux noms des plus grands joueurs de foot du pays et d’ailleurs : « Danilo, Murillo, Ibrahim Sangare et Chris Wood ». Les chatons avaient un poids tout à fait correct, ce qui n’était pas le cas de leur maman qui était « un peu maigre ». L’équipe de sauveteurs a remercié le personnel du stade d’avoir pris soin de la tribu, le temps de pouvoir intervenir.

A lire aussi : Autrefois abandonné dans un sac poubelle, ce chat profite désormais d'une nouvelle vie de rêve en voguant avec son maître sur les canaux

BBC

« Un maman vraiment sympathique »

Morgan est une chatte adorale, qui après l’implantation de sa puce électronique, sa stérilisation et un check-up vétérinaire complet, sera mise à l’adoption. « Encore un peu timides », les chatons sont pour le moment entre les mains des bénévoles, qui s’appliquent à les socialiser et à les dorloter. Le destin de toute cette petite famille sera certainement à la hauteur de ces joueurs inspirants dont ils portent le nom.