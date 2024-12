Une maman et ses 2 enfants découvrent une chatte séniore très amicale dans un conduit d'évacuation et lui offrent la vie qu'elle mérite

Les appels à l’aide d’une chatte séniore ayant trouvé refuge dans un égout ont été entendus. Ses bienfaiteurs sont 2 garçons et leur mère qui n’avaient aucun projet d’adoption à ce moment-là, mais ont fini par changer d’avis face à la douceur de leur protégée.

Isabel, mère de famille habitant le Connecticut (Etats-Unis), part souvent se promener avec ses 2 fils Ari et River sur une route bordant les bois et menant vers le sommet d’une colline. Cette dernière leur permet d’admirer le magnifique paysage et ainsi de partager de merveilleux souvenirs.

C’est ce que le trio avait fait en septembre 2024, sans se douter qu’une belle rencontre l’attendait. Ce jour-là, Isabel et ses enfants avaient été interpellés par un bruit étrange. « Nous avons entendu ces petits miaulements grinçants, mais nous n'arrivions pas à comprendre d'où ils venaient, raconte-t-elle à The Dodo. On aurait dit qu'ils émanaient de sous terre ».

Ils ont finalement réalisé que les cris provenaient d’un conduit d’évacuation des eaux pluviales. Une chatte calico a alors pointé le bout de son museau à son entrée. Isabel et ses fils connaissaient tous les chats du quartier, mais n’avaient jamais vu cette féline séniore auparavant.



Isabel M. / The Dodo

Elle était très amicale, comme l’explique Isabel : « Nous nous sommes arrêtés et nous sommes assis sur le bord de la route pour voir si elle sortirait, et elle l’a fait ! Elle nous a même laissé la caresser plusieurs fois avant de retourner dans les égouts. »



Isabel M. / The Dodo

« Je ne pouvais tout simplement pas la laisser là-bas »

La maman se disait qu’elle avait probablement une famille vu son attitude. « Le plus étrange, dit Isabel, c’est qu’elle ne voulait pas quitter son petit territoire près du conduit. Nous pensions qu'elle était un animal de compagnie perdu, alors nous nous sommes renseignés dans le quartier et elle ne semblait appartenir à personne ».

Ari, River et leur mère ont pris l’habitude de lui rendre visite quotidiennement pour lui donner à manger. Isabel a ensuite commencé à se dire que vu l’âge de la chatte et le temps qui se rafraîchissait sérieusement, il fallait lui trouver un foyer rapidement.



Isabel M. / The Dodo

Elle a contacté les refuges de la région, mais n’a pu trouver de place pour l’animal. Elle pensait ne pas pouvoir la prendre en charge, car elle avait déjà un chat, mais elle devait agir. « Je ne pouvais tout simplement pas la laisser là-bas », pensait-elle.

Isabel et les garçons n’ont eu aucun mal à la capturer. La chatte avait suffisamment confiance en eux pour sortir tranquillement de sa cachette comme à son habitude et ils ont ainsi pu la placer dans une caisse de transport pour l’emmener se faire examiner.



Isabel M. / The Dodo

« J'ai su que je devais trouver un moyen de la garder »

« C'est chez le vétérinaire que j'ai su que je devais trouver un moyen de la garder, confie Isabel. Le praticien a dit que son comportement (ne pas quitter cet emplacement sur le bord de la route et le fait que personne ne l'ait vue auparavant) signifiait probablement que quelqu'un l'avait abandonnée à cet endroit. Elle a environ 10 ans et était clairement l’animal de compagnie de quelqu’un avant que nous la trouvions. »

Isabel a finalement décidé de l’adopter. Elle l’a appelé Drain Pipe. La chatte a pu découvrir sa nouvelle maison, se montrant timide les premiers jours. « Elle faisait juste des tours dans la maison, reniflant et grattant tout ce qu’elle trouvait, et elle se cachait chaque fois qu’elle entendait du bruit, relate son adoptante. Maintenant, elle adore le cottage cheese et son endroit préféré pour dormir est une chaise de cuisine avec un coussin dessus. »



Isabel M. / The Dodo

Drain Pipe s’entend très bien avec l’autre chat de la famille, qui a le même âge qu’elle. Elle est heureuse et apporte énormément de bonheur à ses humains. « C’est une vieille dame charmante et pleine de surprises. Maintenant, elle mène une vie de luxe », conclut Isabel.

Isabel M. / The Dodo