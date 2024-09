L'hostilité d'un chaton affamé et caché dans un conduit d'évacuation disparaît dès qu'il comprend qu'il est sur le point d'être sauvé (vidéo)

Les sauvetages d’animaux en détresse ne sont pas toujours simples et c’est d’ailleurs ce qui les rend encore plus gratifiants. La bénévole dont il est question ici en sait quelque chose. Récemment, elle a porté secours à un chaton qui, terrifié, refusait catégoriquement de lui faire confiance et faisait même preuve d’agressivité à son égard. Il a toutefois changé d’attitude assez rapidement.