Une jeune danseuse ukrainienne fuit son pays en guerre avec son chat et entame un nouveau chapitre de leur vie loin des bombes

Jennifer Shyshkina a adopté sa boule de poils nommée Simba à l’automne 2021. Depuis, le duo est inséparable. « Dès le début, Simba a été le plus grand amour et le meilleur soutien dans ma vie. Ce garçon m'a aidé à gérer mentalement une rupture douloureuse puis le début de la guerre. Je ne peux pas être plus reconnaissante », a témoigné Jennifer à My Modern Met.

Lorsque les bombes ennemies ont atteint sa ville d’origine Kyiv, elle s’est réfugiée avec Simba dans un abri souterrain avant de décider d’entreprendre un long voyage.

C’est alors qu’elle a embarqué son matou dans une voiture et a parcouru le trajet la menant à la frontière roumaine puis en Bulgarie. Après 2 jours de périple éprouvant, le duo est finalement arrivé en France, où il a posé ses valises à Aix-en-Provence.

Une nouvelle vie dans un pays inconnu

En Ukraine, Simba ne sortait jamais de son appartement. Il était ce que l’on appelle un chat d’intérieur bien en chair. Cependant, lors du voyage, Jennifer s’est aperçue que son matou était avide de découvertes et extrêmement curieux.

Une fois bien installée, la jeune femme lui a donc acheté un harnais et une laisse qu’il a tout de suite bien intégrés.

Désormais, Simba profite de jolies balades dans la nature. D’après sa maîtresse, il adore se rouler dans la terre, saluer les chevaux et vadrouiller dans les champs à la recherche de quelques mulots.

On peut affirmer que le félin s’est très bien adapté à son nouvel environnement.

« J'aime ce chat plus que tout au monde. En regardant tout ce qui se passe dans mon pays, je suis simplement heureuse que nous soyons ici au calme », a confié Jennifer sur l’une de ses vidéos Instagram.

A lire aussi : Sa nouvelle petite amie, allergique aux chats, souhaite qu'il se débarrasse de son félin. Il prend une décision inattendue !