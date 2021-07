Une femme tente d’aider un chat jugé « inadoptable » à cause de son visage et de son caractère grincheux

Tout le monde pensait que Barbara ne trouverait jamais de famille en raison de son caractère et de sa trop grande méfiance envers les humains. La chatte a pourtant prouvé le contraire, grâce à une femme qui a cru en elle.

L’amour et la patience peuvent faire des miracles. L’histoire de Barbara, rapportée par Animal Channel, en est la plus belle des preuves.

Barbara vivait dans un refuge. Les bénévoles avaient tout essayé pour « amadouer » cette chatte au visage « grincheux », mais elle préférait systématiquement s’isoler. Elle avait peur des humains et rien ne semblait pouvoir y remédier. Pour ceux qui s’occupaient de l’animal, ses chances de trouver une famille d’adoption paraissaient extrêmement minces.

La chatte a malgré tout été adoptée. En la rencontrant au refuge, une femme a vu en elle une véritable amie, alors que les apparences laissaient penser l’inverse. Elle savait que la tâche allait être particulièrement ardue, mais elle a décidé de tout faire pour l’aider à sortir de sa carapace.

Arrivée dans sa nouvelle maison, Barbara continuait de se cacher et de garder ses distances avec le reste de la famille. Les jours passant, elle le faisait de moins en moins, mais son changement de comportement ne semblait toutefois pas avoir une évolution positive. Au lieu de se réfugier, elle s’est mise à courir derrière les pieds de sa nouvelle maîtresse et à l’attaquer.

Elle savait que Barbara finirait par lui faire confiance

Cette dernière n’a pas baissé les bras pour autant. Elle s’est adaptée et portait désormais des gants et des bottes pour se prémunir des griffures. Peu à peu, les attaques de Barbara perdaient en fréquence et en intensité. Sa propriétaire a même pu la caresser en de rares occasions, mais juste après, la chatte renouait presque aussi vite avec ses mauvaises habitudes. Elle avait encore besoin de temps et sa maîtresse le savait. Sa patience a fini par payer.

Un matin, elle s’est réveillée en découvrant Barbara posée sur sa poitrine et frottant sa tête contre la sienne en ronronnant. La chatte était non seulement enfin prête à lui faire confiance, mais elle lui témoignait, en plus, gratitude et affection.

Depuis, leur complicité n’a fait que se renforcer de jour en jour. Barbara passe de plus en plus de temps aux côtés de sa maîtresse et réclame toujours plus d’attention de sa part. Elle n’était pas « inadoptable », mais il lui fallait simplement trouver la bonne personne, celle qui se montrerait compréhensive à son égard.