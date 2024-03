Une femme se fait voler son chat à sa sortie du cabinet vétérinaire et crée un groupe déterminé à se faire justice

Après la disparition d’une chatte qui se trouvait dans la camionnette volée à sa propriétaire, proches de cette dernière et membres de la communauté locale se sont mobilisés. Pendant 4 jours, les efforts se poursuivaient pour en informer un maximum de personnes et tenter de localiser l’animal.

Une chatte volée dans le véhicule de sa maîtresse a été retrouvée saine et sauve 4 jours plus tard grâce à un témoignage anonyme, rapportait Action News Now.

Le mercredi 28 février, Susie Heffernan, qui habite Yankee Hill en Californie, avait emmené sa chatte Dundee chez le vétérinaire. La consultation terminée, elle s’était arrêtée à Paradise pour faire quelques courses. Elle avait laissé la Siamoise dans sa caisse de transport posée sur la banquette arrière.

A sa sortie du magasin, sa camionnette n’était plus là. Dundee non plus. Sous le choc, elle a demandé de l’aide à des amis qui ont rapidement formé un groupe baptisé la « Team Dundee ».

D’autres membres se sont joints à eux par la suite pour poster des avis de recherche sur les réseaux sociaux et ratisser le secteur. « Nous sommes partis de là et avons commencé à publier partout où nous le pouvions », raconte Robin Summers, membre du groupe.

Malgré leurs efforts, ils restaient sans nouvelles de la féline à la robe colourpoint jusqu’au samedi 2 mars. Ce soir-là, un témoin anonyme a contacté CC Curtis, de la Team Dundee, pour lui dire que la chatte était à ses côtés. CC Curtis lui a demandé de la décrire et son interlocuteur lui a répondu qu’il ne pouvait pas le faire de manière précise, car Dundee était toujours dans sa caisse de transport, mais cette dernière portait l’inscription de l’entreprise de Susie Heffernan.

« Elle a immédiatement commencé à ronronner »

Celle-ci et CC Curtis se sont rendues à l’endroit indiqué, à Chico à environ 40 kilomètres à l’ouest de Paradise. Elles ont bravé une violente tempête cette nuit-là pour récupérer Dundee et remettre la récompense promise au témoin.

« Nous sommes arrivées sur place et j'ai vérifié que c'était Dundee. Elle a immédiatement commencé à ronronner », relate sa propriétaire.

Susie Heffernan / Facebook

« Merci à tout le monde, aux étrangers que je ne rencontrerai jamais, aux voisins, aux amis et à la communauté », a-t-elle déclaré après ces retrouvailles pleines d’émotion.