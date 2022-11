Une femme retrouve ses 2 chats vivants dans son logement détruit par un incendie alors que les pompiers lui avaient signalé qu’ils étaient décédés (vidéo)

Voir sa vie partir en fumée est un déchirement sans précédent. Mais lorsqu’en plus le drame a engendré la perte de ses boules de poils, la douleur est d’autant plus vive. Cette femme a souhaité chercher ses 2 chats que les pompiers lui avaient signalés comme étant morts dans l’incident. Et par bonheur, elle a eu la joie de les retrouver sains et saufs.