Une femme parcourt 1400 km pour tenir sa promesse et offrir une seconde vie au chat de sa grand-mère disparue (vidéo)

Félix a longtemps vécu dans la campagne du sud de la France (à Cavaillon) en compagnie de sa maîtresse. Il a vécu de longues années de bonheur à ses côtés, où il n’a jamais manqué de rien. Malheureusement, celle-ci est décédée il y a quelque temps, comme le rapporte Newsweek.

Le félin ne s’est pas retrouvé seul pour autant. La petite-fille de sa maîtresse lui avait fait une promesse de son vivant : celle de garder son chat le jour où elle partirait. Elle n’avait jamais eu de preuve d’affection de la part de Félix dans le passé, mais elle n’a pourtant pas hésité à lui laisser sa chance.

En compagnie de son petit ami, la jeune Parisienne s’est alors lancée dans un périple de 1400 kilomètres à travers l’Hexagone, dans le but d’offrir une nouvelle vie au félin.

De Cavaillon à Paris

Le trajet ne fut pas simple pour Félix, lui qui « n’avait jamais voyagé auparavant », confie la jeune femme sur TikTok. En arrivant dans sa nouvelle maison, le matou a aussi eu besoin d’un certain temps d’adaptation : il n’avait connu qu’un seul foyer depuis son plus jeune âge, et a dû s’habituer à de nouvelles personnes.

« Nous l’avons laissé découvrir notre chambre. Au début, il avait un peu peur », se souvient la Parisienne.

Peu à peu, Félix a pris ses marques et a commencé à sortir de sa coquille. Il a compris qu’il était entre de bonnes mains, et il est parti à la découverte des autres pièces de la maison. « Jour après jour, il montre de plus en plus d’affection », raconte sa nouvelle maîtresse.

Aujourd’hui, ce « chat à barbichoune campagnard devenu aristocat » a plus de 30 000 abonnés sur TikTok. Il compte bien profiter de cette nouvelle aventure, qui l’aidera à combler le vide laissé par l’absence de son humaine préférée.