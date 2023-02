Une femme fait tout son possible pour venir en aide à un chat errant, brisé par une vie dans la rue (vidéo)

Lucky a probablement vécu dehors toute sa vie, mais plus le temps passait, et moins ce quotidien était fait pour lui. Il a frappé à la bonne porte en se rendant chez Céline Crom, fondatrice de l’association Chatons Orphelins Montréal (Canada), qui s’est battue pour lui offrir une vie meilleure.

Celine Crom a l’habitude de laisser de la nourriture pour chats errants sur son balcon. L’amoureuse des animaux dévoue son quotidien au bien-être des boules de poils qu’elle croise. Dernièrement, elle a su qu’elle devrait accorder une attention toute particulière à un chat qui rôdait autour de chez elle depuis plusieurs jours, et qui avait l’air très mal en point.

Un chat impacté par une vie dans la rue

Le félin à poil long dévorait la nourriture qu’il trouvait là, mais ne se laissait pas approcher par la bonne samaritaine. Pourtant, son état de santé suggérait qu’il avait grandement besoin d’aide. Il était couvert de fourrure emmêlée et de saleté, et ne pouvait pas fermer sa bouche (probablement à cause d’une infection sévère), rapporte Love Meow.

En lui donnant à manger tous les jours, Celine a commencé à gagner sa confiance. « Il est venu de plus en plus souvent, presque quotidiennement. Cela m’a permis d’installer une cage-piège à chat, et il s’est glissé à l’intérieur sans difficulté » se souvient-elle. Il était l’heure, maintenant, de se rendre chez un vétérinaire.

Le matou, renommé Lucky, a été traité pour une série de problèmes de santé, et testé positif au sida du chat. Pendant longtemps, il avait du mal à manger à cause de problèmes dentaires, alors le vétérinaire lui a extrait toutes ses mauvaises dents. Il a aussi retrouvé un pelage flambant neuf. Le félin était enfin prêt à prendre un nouveau départ !

Malgré tout, le combat n’était pas terminé de sitôt. Lucky ne se laissait toujours pas approcher par Celine. Il crachait et feulait s’il jugeait qu’elle était trop près de lui. « Heureusement, lorsqu’il a compris qu’il était en sécurité, il a commencé à sortir de sa coquille » a-t-elle confié.

Maintenant, le matou est une véritable boule d’amour !

Peu à peu, les sifflements ont laissé place aux ronronnements. Lucky a fini par accepter l’amour de sa bienfaitrice, et lui accorder sa confiance. « Dès cet instant, il est devenu très curieux de tout ce qui l’entourait. Il demandait de l’attention et des câlins », raconte Celine. À cause de ses dents manquantes, sa langue sort constamment de sa petite bouche, ce qui lui donne un air « très charmant », selon son ange gardien.

Lucky n’aura plus jamais à vivre un seul jour dans la rue. Il démarre, à présent, une vie fabuleuse loin des tracas qu’il a connus auparavant. Il s’est lié d’amitié avec Connor, l’un de ses congénères, et attend d’être adopté dans la famille de ses rêves. Celine espère que ce « gros nounours » trouvera celle qui lui conviendra le mieux.