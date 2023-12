Un chat rejeté car malade et une femme menant son propre combat pour la vie décident de relever ces défis ensemble

Wallace avait connu plusieurs familles avant d’être confié à une mère d’accueil bénévole. Personne ne voulait de ce chat à cause de ses problèmes de santé, alors qu’il ne demandait qu’à être aimé. Il s’est finalement vu offrir la chance qu’il espérait et méritait.

Alors qu’il n’était âgé que de 4 mois, Wallace était déjà passé par plusieurs familles, mais personne ne voulait garder cet adorable chaton. Ses anciens propriétaires étaient découragés par son état de santé.

Emmené au refuge Hearts Alive Village à Las Vegas dans le Nevada (Etats-Unis), il a ensuite atterri chez Nikki, mère d’accueil bénévole.



Hearts Alive Village / Instagram

Nikki n’avait pas l’intention de reprendre le bénévolat avant quelque temps, car elle devait suivre un traitement par radiothérapie, d'après Love Meow. Il lui restait encore quelques séances. Lorsqu’elle a vu le visage triste de Wallace sur les photos, elle a décidé de l’accueillir sans attendre.

Souffle cardiaque, troubles congénitaux, microphtalmie (globes oculaires anormalement petits) et infection des voies respiratoires supérieures faisaient partie des affections dont il souffrait.

Nikki s’est tout de suite mise au travail en lui aménageant une pièce confortable, en le soignant et en l’entourant d’amour. Après avoir dégusté son premier repas chez elle, il l’a remerciée en frottant son museau contre elle.

Quelques jours plus tard, l’état de ses yeux s’est considérablement amélioré et il était bien plus énergique. Wallace devenait de plus en plus affectueux et joueur.



Nikki Martinez / Instagram

Chacun soutient l’autre

Nikki a elle-même grandement bénéficié de la présence de ce chat à ses côtés. Il lui a apporté énormément de joie à un moment de sa vie où elle en avait le plus besoin. La radiothérapie est désormais terminée et elle peut se consacrer pleinement à son protégé qui ne cesse de la charmer.



Nikki Martinez / Instagram

Quand elle lui parle, le félin lui adresse un regard en coin qui le rend encore plus attachant.



Nikki Martinez / Instagram

Wallace sera bientôt vu par un spécialiste pour étudier les possibilités de traitements afin qu’il ait la meilleure qualité de vie possible. La date de sa mise en adoption sera ensuite décidée en fonction de l’évolution de sa santé.

A lire aussi : La longue attente d'une famille aimante pour Stumpy, chat débordant de vie et ne demandant qu'à être aimé



Nikki Martinez / Instagram