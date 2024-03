La démarche touchante d'un homme déterminé à conquérir le cœur d'un chaton par un étonnant rituel vestimentaire (vidéo)

Quand on aime les chats, on est prêt à tout pour se faire aimer d’eux et vivre ainsi cette relation unique. Un homme dont la fille a adopté un chaton et lui rendant visite toutes les semaines s’est justement mis en tête de gagner la confiance du petit félin en misant sur le pouvoir de l’odorat.

Christina Ha, alias « @whiskerstowhiskers » sur TikTok, fait partie d’une famille vouant une très grande passion pour les chats. Nous vous en parlions d’ailleurs il y a quelque temps en évoquant leur projet de confection de couchages pour les félins. Elle est également la fondatrice du premier bar à chats de New York.

Récemment, Christina Ha a adopté un chaton roux appelé Toni Bologna et l’a présenté à son père Jaeshin Ha, 80 ans. Ce dernier en est tombé fou amoureux et a pris la décision d’en faire son ami.



@whiskstowhiskers / TikTok

Dans une vidéo émouvante partagée par Christina Ha sur TikTok et relayée par Parade Pets, on peut voir Jaeshin Ha déployer des trésors de patience et de tendresse pour conquérir le cœur du minuscule minet.

L’affectueux grand-père rendait visite au chaton et sa maîtresse tous les dimanches. Pendant un mois, il a mis un point d’honneur à porter la même chemise à rayures bleues lors de ces rendez-vous pour une bonne raison ; permettre à Toni Bologna de le reconnaître plus facilement via l’odeur. L’homme espérait ainsi accélérer le processus d’acceptation de la part du jeune chat.

« Un chat tabby à rayures bleues »

La vidéo compile donc ces retrouvailles hebdomadaires, montrant les interactions entre les 2 futurs amis et l’évolution de leurs liens.

« Le papi de Toni Bologna est un chat tabby à rayures bleues », peut-on lire en légende de la publication qui totalise près d’un million de vues depuis sa mise en ligne le 19 mars 2024.

Au bout de 4 semaines, la stratégie vestimentaire et la persévérance de Jaeshin Ha ont porté leurs fruits, comme en attestent les images où le chaton échange les « bisous » avec lui et grimpe sur son épaule en toute confiance.

Voici la vidéo :

