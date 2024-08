Une femme charmée par une chatte et ses nouveau-nés au refuge promet de revenir les chercher pour leur offrir une vie meilleure

Alors qu’elle transportait une portée de chatons et plusieurs chiens dans un refuge animalier, Lori White est tombée sous le charme d’une chatte et de ses nouveau-nés. Ne pouvant les accueillir immédiatement en raison du manque de place, elle a promis de revenir dès qu’elle le pourrait.

Lori, famille d’accueil pour l’association Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO) se trouvait dans un refuge en compagnie d’animaux à sauver, lorsqu’elle a croisé le doux regard de Marigold.

« J’ai toujours eu un faible pour les mamans et les bébés du refuge », confie Lori à Love Meow. Son foyer d’accueil étant déjà plein, Lori a juré de revenir pour Marigold.

© Lori White

Un mois après cette rencontre, la bonne samaritaine est retournée sur les lieux et a appris que la petite famille féline était toujours présente. « Ses chatons marchaient déjà, mais les barreaux de son chenil étaient tout ce qu’ils connaissaient », explique-t-elle.

En voyant Lori, Marigold s’est levée pour attirer son attention, comme si elle était prête à partir. Ce jour-là, la chatte et ses petits ont fait leurs adieux au refuge. Direction leur famille d’accueil !

© Lori White

Les chatons reçoivent tous les soins nécessaires

Après avoir vécu au refuge durant le premier mois de leur vie, Buzz Buzz, Bumble Bee, Shasta Daisy et Sunflower étaient ravis d’avoir plus d’espace pour se déplacer, mais aussi et surtout jouer.

Leur mère était tout aussi heureuse de pouvoir les élever dans un endroit confortable. « Elle ronronnait sans arrêt et sautait sur mes genoux dès que je m’asseyais », souligne Lori.

© Lori White

Comme le révèle Love Meow, les chatons souffraient tous de problèmes d’estomac et avaient besoin d’un traitement contre les parasites. Au bout de quelques semaines, la santé de ces petits trésors sur pattes s’est nettement améliorée. Les jeunes félins sont devenus plus énergiques, et ont pris du poids.

Durant tout ce temps, Marigold a pris son rôle de mère très à cœur. Elle gardait ses bébés propres, les nourrissait, tolérait leurs pitreries et répondait à tous leurs caprices. « Elle a une position d’allaitement particulière que je n’ai jamais vue chez d’autres chattes que j’ai accueillies, indique Lori, elle tire souvent la langue, ce qui me fait toujours rire. »

© Lori White

Marigold fera le bonheur de ses adoptants

Marigold, qui restait maigre avant son arrivée en foyer d’accueil, a elle aussi atteint un poids convenable. De plus, elle a bénéficié de soins dentaires qui l’ont aidée à prendre ses repas sans inconfort.

« Sa personnalité douce et amusante fera le bonheur d’une famille, une fois qu’elle sera prête à être adoptée », estime Lori.

© Lori White

Pour l’instant, Marigold continue d’être la meilleure maman qui soit et de chouchouter sa dernière portée (elle sera stérilisée pour son adoption).

Grâce à la famille d’accueil, ses chatons grandissent dans les meilleures conditions !