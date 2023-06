Une femme au grand coeur se démène pendant des mois pour gagner la confiance d'un chat errant et malade (vidéo)

Tom-Tom n’a connu que la rue pendant de longues années. Néanmoins, ce style de vie n’était plus fait pour ce chat. Katie, une femme du voisinage, s’est prise d’affection pour lui et s’est donné la mission de le sauver, en dépit de toutes les réticences qu’il manifestait à son égard.

Il y a quelques mois, Tom-Tom était encore un chat errant de la ville de Portsmouth, dans l’État de Virginie (États-Unis). Le félin rôdait à la recherche de nourriture, et exprimait clairement son mépris vis-à-vis des êtres humains.

Or, ce que Tom-Tom ne savait pas, c’est que ces derniers étaient capables de changer sa vie à tout jamais.

Katie, son ange gardien

Katie est la première à avoir accordé de l’intérêt au petit félin. L’heureuse maîtresse d’Envy, Bru et Mila n’a pas tardé à déceler tout le potentiel qui sommeillait en Tom-Tom, en dépit de son côté « sauvage ».

@katiecatssims / TikTok

« Il avait l’air de souffrir. Ses petites oreilles abîmées me faisaient mal au cœur, confie-t-elle à Newsweek. La manière dont il me regardait me laissait croire qu’il avait besoin de mon aide. »

Pendant des mois, Katie s’est alors donné la mission de gagner la confiance de Tom-Tom. Elle savait que cela ne se ferait pas en un jour, mais que le jeu en valait la chandelle. Elle s’est mise à le nourrir tous les jours dans l’espoir d’apaiser ses craintes.

4 mois après leur première rencontre, Katie et Tom-Tom ont partagé le même toit pour la première fois. Le félin a accepté la main tendue de sa bienfaitrice, et il est rentré chez elle en mai dernier. Depuis, il n’est plus jamais sorti de là !

Un an de bonheur

Cet heureux évènement s’est déroulé il y a environ un an. Pour célébrer ce bel anniversaire, Katie a partagé une vidéo retraçant l’histoire de Tom-Tom sur TikTok, et elle a séduit de nombreux internautes.

« Au début, il avait très peur de moi, et surtout de mes mains […] Aujourd’hui, il est heureux et en pleine santé. Il fait partie de la famille », a déclaré Katie.

A lire aussi : Souffrant d’une maladie neurologique et d’une malformation congénitale, ce chaton se bat pour vivre comme les autres (vidéo)

Tom-Tom sait enfin ce qu’est l’amour et compte bien en profiter le plus longtemps possible aux côtés de ses 3 congénères, Envy, Bru et Mila. Grâce à Katie, son ange gardien, ses aventures ne font que commencer !