Un chat errant trouve refuge et amour grâce à la générosité d'un homme

En quête de nourriture et d’un abri, un chat affamé et frigorifié a pensé trouver ce qu’il cherchait dans une maison choisie au hasard, mais il n’était pas encore tout à fait prêt à y entrer. Le maître des lieux savait qu’il devait se montrer patient pour gagner sa confiance et lui donner une chance de changer de vie.