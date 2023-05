De la rue au confort d'un canapé : comment un chat errant "sauvage" a fait basculer sa vie pour le meilleur

En l’espace de quelques jours, l’attitude d’un chat errant est passée d’un extrême à l’autre. Réalisant qu’il était entre de bonnes mains, il a fini par troquer sa peur et son agressivité initiales contre une posture beaucoup plus confiante et joviale. Avec l’aide d’une association, il s’est ouvert les portes vers un avenir radieux.

L’équipe de PuppyKittyNYCity, un refuge basé à New York, a été à la fois actrice et témoin privilégié de la métamorphose d’un chat recueilli dans la rue.

Le félin en question errait dans le Bronx avant sa découverte par un bénévole prénommé Shane. Ce dernier avait amené le quadrupède au pelage tigré à la structure d’accueil pour le faire castrer et soigner. A son arrivée, le chat était tout sauf coopératif.



Extrêmement craintif et nerveux, il ne laissait personne s’approcher de lui. Il se méfiait des humains et était constamment sur ses gardes, sifflant et se montrant hostile envers tout le monde.

Au PuppyKittyNYCity, toutefois, on était loin de se décourager. Les bénévoles savaient que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne change d’attitude en comprenant qu’ils ne lui voulaient que du bien. La suite des évènements leur a donné raison… Bien plus vite qu’ils ne le pensaient, d’ailleurs.



L’animal s’est détendu en quelques jours. « Il a décidé de devenir amical, raconte Meagan Licari, directrice de PuppyKittyNYCity, à Love Meow. Ce garçon est un véritable concentré d’amour ».

Les soins apportés par ses bienfaiteurs y étaient aussi pour quelque chose, notamment au niveau de sa queue blessée. A mesure que son état de santé s’améliorait, Shane devenait encore plus sociable et affectueux.



On lui a, en effet, donné le prénom de la personne qui l’avait recueilli et lui avait permis de s’offrir un nouveau départ.



Nouvelle maison et nouvel ami pour la vie

Lui qui sortait les griffes et les crocs, tend désormais la patte à quiconque se présente à lui pour réclamer des caresses. Il adore s’amuser avec ses jouets et s’entend à merveille avec ses congénères. Shane « aime les gratouilles sur la tête, jouer avec des cannes à pêche et passer du temps avec les humains », ajoute Meagan Licari. Il a également pris l’habitude de sauter sur le bureau de cette dernière pour faire sa sieste.



2 mois après son arrivée au refuge, on lui a trouvé une famille aimante. Depuis son adoption, Shane est le chat le plus heureux du monde. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, ses adoptants ont accueilli un autre félin, appelé M. Gus et avec lequel il s’est vite lié d’amitié.

