Une femme apporte tout l'amour et la chaleur possibles à un chaton transi de froid ainsi qu'atteint de léthargie

En recueillant un chaton en grande souffrance, une bénévole n’était pas sûre de le revoir vivant le lendemain matin. Elle était toutefois bien décidé à lui apporter tout l’amour et le soin qu’il était en droit de mériter jusqu’au bout. C’est ce qui a sauvé le félin.

Les employés de la cafétéria d’une université avaient fait une triste découverte en sortant les poubelles ; un chaton qui se déplaçait péniblement en boitant, avant de se cacher derrière un tas d’ordures. Là, le petit animal extrêmement maigre ne bougeait plus. Ils ont aussitôt contacté Ginny, mère d’accueil bénévole.



Cette dernière s’est immédiatement rendue sur les lieux. Le chat était léthargique, transi de froid et ses yeux étaient à peine ouverts. La priorité pour Ginny était de faire remonter sa température corporelle. « Je l'ai enveloppé dans des couvertures chaudes, raconte-t-elle à Love Meow. Je me suis assise et l’ai posé sur mes genoux avec un disque chauffant et un radiateur à proximité ».



Le chaton, qu’elle a appelé Westley, était si mal en point qu’elle se demandait s’il allait survivre cette nuit-là. « Au moins, il aura connu l’amour et la chaleur », se disait-elle.

Le jeune félin commençait à ronronner sous ses caresses et il a même légèrement levé la tête, chose qu’il n’avait pas faite jusque-là. Westley l’a regardée dans les yeux. Elle estimait qu’elle pouvait désormais lui donner à manger. Le chaton a rapidement avalé la nourriture. « C’est à ce moment-là que j’ai commencé à espérer », relate la bénévole.



Le lendemain matin, son protégé se sentait nettement mieux. Ginny l’a emmené chez le vétérinaire, qui a estimé son âge à 7 semaines. Il a également pu déterminer la cause de sa boiterie, une lésion vertébrale en l’occurrence. Celle-ci ne peut être traitée, mais elle n’entrave pas ses mouvements tant que cela. Le praticien a simplement recommandé de faire en sorte que l’activité du chat demeure modérée.



Un transformation incroyable en quelques jours

Peu à peu, Westley a repris des forces et emmagasiné de la confiance. Il a même appris à utiliser sa litière. Son appétit ne faisait qu’augmenter de jour en jour et ses ronronnements étaient de plus en plus marqués lorsqu’on le caressait.



Le chaton a connu une transformation extraordinaire en moins d’une semaine. Il pourra bientôt rejoindre sa nouvelle famille, l’une des personnes l’ayant découvert ayant décidé de l’adopter.

