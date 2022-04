Une femme aperçoit un chaton sur le bord d'une autoroute bondée et décide d'intervenir

Sans l’intervention de Sarah, Fred le chaton n’aurait assurément pas survécu et ne serait pas devenu le grand et beau chat qu’il est aujourd’hui. Sa propriétaire est toujours aussi émue lorsqu’elle évoque son sauvetage.

Alors qu’il avait frôlé le pire lorsqu’il n’était encore qu’un minuscule chaton, Fred mène aujourd’hui une vie heureuse aux côtés de celle qui l’avait sauvé, rapporte Newsweek. Sarah a partagé leur histoire sur Reddit.

Elle raconte que le jour du sauvetage, elle était en voiture avec un collègue. Ils roulaient sur une autoroute très fréquentée et trempée après de fortes pluies, quand Sarah a vu un chaton roux au milieu des voies. Le petit félin semblait condamné ; les véhicules passaient à toute vitesse à quelques centimètres de lui.

« Je n'ai pas réfléchi à deux fois, relate-t-elle. Mon collègue savait aussi comment j'allais réagir, car il a essayé de me retenir par le bras pour m'empêcher de sortir sur la route ». Elle est tout de même descendue de la voiture et s’est mise en grand danger en courant sur la chaussée. Elle risquait d’être renversée elle aussi, mais elle voulait à tout prix mettre l’animal en sécurité. Elle y est parvenue.



Virtual_Bug5486 / Reddit

Dans le véhicule, elle l’a séché, réchauffé et réconforté, puis s’est mise à la recherche de sa mère et du reste de la portée aux abords de l’autoroute. Sans résultat.

Sarah et son collègue ont convenu de laisser ce dernier emmener le chaton. Elle est rentrée à la maison à la fois soulagée de le savoir en sécurité et triste de ne pas l’avoir accueilli.

« Je suis tellement reconnaissante de l'avoir trouvé »

Quelques mois plus tard, son collègue l’a appelée pour lui dire qu’il ne pouvait plus garder le jeune félin, appelé Fred. En 15 minutes, Sarah était déjà chez lui et prête à repartir avec le chat. Ils ne se sont plus quittés depuis. Aujourd’hui, Fred est un chat joyeux et en bonne santé auprès de Sarah. Lui « et moi avons un lien incroyable maintenant », dit-elle.



Virtual_Bug5486 / Reddit

Il lui est d’un soutien précieux, surtout dans les moments difficiles. Sarah a perdu sa mère il y a 6 mois, et Fred est toujours là quand le chagrin l’envahit. « Il semble avoir un 6ème sens quand je me sens un peu submergée par le deuil, explique-t-elle à ce sujet. Il vient se blottir contre moi ou il me regarde et tend la patte jusqu’à ce que je le soulève et le serre dans mes bras. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir trouvé. Il m'apporte tant de réconfort. »

Virtual_Bug5486 / Reddit