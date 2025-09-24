Une femme aperçoit le chat a priori décédé depuis 2 mois de ses voisins et ces derniers mènent l’enquête

Au mois de juin, un immeuble s’est embrasé après un violent orage en Alabama (États-Unis). Tous les habitants ont pu sortir à temps, à l’exception d’un : Moon. Ce dernier, le chat d’un couple résidant dans le bâtiment, avait été alors considéré comme l’unique victime de l’incendie jusqu’à ce qu’une voisine remarque quelque chose d’étrange.

Dajanera Jones et Daniel Mobley ont perdu de nombreux biens dans l’incendie qui s’est déclaré au mois de juin au sein de leur immeuble. Toutefois, rien n’avait autant de valeur à leurs yeux que leur chat, Moon. Malheureusement, l’animal n’a plus donné signe de vie après le drame et tout le monde croyait qu’il était décédé. Toutefois, la boule de poils a été saisie d’un élan de survie quand le feu s’est propagé.

Dajanera et Daniel considéraient Moon comme leur propre enfant. Quand l’animal a disparu à la suite de l’incendie, ils ont été dévastés : « J'ai traversé tellement de chagrin et de regrets, presque comme la culpabilité du survivant, d'avoir simplement survécu et de savoir que je ne pouvais pas faire sortir mon fils », partageait la femme dans un témoignage rapporté par WSFA 12 .

Daniel Mobley

Un terrible constat

L’incident s’est produit au début de l’été dernier. Un orage violent s’est abattu sur la ville de Montgomery, où résidait le couple. À cause de la foudre, un feu s’est déclenché à l’intérieur de son immeuble et les habitants ont été évacués. Dans la panique, Dajanera et Daniel ne sont pas parvenus à récupérer Moon. Quand ils sont retournés sur les lieux une fois les flammes maîtrisées, ils ne l’ont pas retrouvé.

Pour eux, comme pour les autres résidents, le chat n’avait pas survécu. Personne ne l’a revu après le drame, jusqu’à la fin du mois d’août. Une voisine a assuré avoir vu l’animal sur la propriété et a informé ses propriétaires. Daniel est allé sur place, espérant croiser l’animal à son tour, puis, un petit miracle s’est produit : « J’y suis allé en courant, et oui, il était derrière la clôture, assis là. J'ai passé la journée à essayer de l'attirer dehors et j'ai fini par l'attraper », témoignait-il.

WSFA 12

Le chagrin des 2 derniers mois a laissé place à la joie, car retrouver Moon était inespéré. Le félin était très maigre et n’avait plus de poils, mais ne souffrait d’aucune blessure. Il a pu rentrer chez lui aux côtés de sa famille aimante, dont le toutou de la maison : « Notre chien est heureux, ils sont les meilleurs amis du monde », confiait la maîtresse des animaux.