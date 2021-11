Une femme aide un chaton errant recroquevillé sur le rebord de la fenêtre, puis le réunit avec son frère

Après avoir découvert et sauvé un chaton errant dans une propriété abandonnée, une bénévole a appris qu’il avait un frère et qu’il avait besoin d’aide lui aussi. Enfin réunis, les 2 jeunes félins n’ont plus jamais été séparés depuis.

Début septembre 2021, Donna, une bénévole basée dans l’Etat de l’Ohio, participait à une campagne de « capture-stérilisation-retour-maintien » quand elle a remarqué un chaton en détresse. La jeune chatte errante était recroquevillée sur le rebord de la fenêtre d’une maison qui semblait vide d’occupants, d’après Love Meow.



« J'ai levé les yeux vers le rebord de la fenêtre et j'ai vu ce chaton trembler et figé par la peur. Elle a été abandonnée au sein de la colonie de chats errants », raconte Donna. Elle a pu la récupérer sans aucune difficulté. En fait, le petit félin semblait heureux qu’on s’occupe enfin de lui. « Dès que je l’ai touchée, elle a commencé à ronronner », indique en effet la bénévole, qui l’a appelée NeNe.



Elle l’a ensuite emmenée chez le vétérinaire, avant d’apprendre de la part des voisins que NeNe avait un frère. Donna est alors revenue sur les lieux et a effectivement trouvé le petit mâle, auquel elle a donné le nom de Nico. Les retrouvailles entre ce dernier et sa sœur ont été « la chose la plus douce qui soit. L’amour qu’ils ont l’un pour l’autre est si pur et doux ».



Le chaton et sa sœur adoptés ensemble

Nourris, soignés et traités contre les vers et les puces, les 2 chatons se portaient de mieux en mieux. Nico est un peu plus petit et léger que NeNe, mais il était clairement le meneur. Inséparables, ils passaient leurs journées à jouer et à explorer leur nouvel environnement.



Ils ont aussi rencontré un autre chaton recueilli par Donna, une femelle écaille de tortue appelée Willow, et l’ont acceptée comme si elle était leur sœur.



La bénévole a ensuite passé le relais à l’association Cats are People Too Club. Cette dernière s’est employée à trouver une famille pour Nico et NeNe.



Ce qu’elle est parvenue à faire assez rapidement ; les 2 chatons ont été adoptés ensemble. Ils ne seront plus jamais privés l’un de l’autre.



