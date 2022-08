Une famille renoue avec l'espoir après que son chat a été volé et vendu

Sam le chat est de retour auprès des siens après une disparition ayant duré plusieurs semaines et sa revente à une autre famille, rapportait le Southern Daily Echo.

Le félin de 6 ans s’était volatilisé le 26 juin, alors qu’il se trouvait devant la maison de sa propriétaire Julie Appleton à Swaythling, dans la banlieue de Southampton (sud de l’Angleterre).

La mère de famille de 49 ans ne s’était pas inquiétée tout de suite. Elle pensait que Sam se promenait dans le voisinage, mais à 21 heures, il n’était toujours pas rentré. Sa maîtresse s’était alors lancée à sa recherche.



Southern Daily Echo

Malgré les affiches et messages sur les réseaux sociaux, le chat restait introuvable. Quelques jours plus tard, une dame l’a contactée sur Facebook pour lui dire que Sam l’avait suivie et qu’elle le croyait errant. Elle l’avait alors accueilli chez elle, avant de le ramener à la rue. Julie Appleton s’est rendue chez cette personne pour vérifier qu’il n’était plus en sa possession, puis a repris ses recherches.

Ce n’est qu’un mois plus tard que la propriétaire de Sam a pu connaître la vérité, et surtout revoir son animal de compagnie et le ramener à la maison. Alors qu’elle commençait à perdre espoir, elle a reçu un appel téléphonique inattendu de la part d’un cabinet vétérinaire situé à Chandler’s Ford, à quelques kilomètres de là.

Son interlocuteur lui a annoncé qu’il venait d’admettre Sam, avant de lui expliquer ce qui lui était arrivé. La dame l’ayant appelée en prétendant que le chat l’avait suivie, l’avait en fait revendu à une autre famille habitant Chandler’s Ford.



Southern Daily Echo

Une enquête ouverte

L’acheteur, un père de 33 ans répondant au nom de Chris Gibbs, dit être encore en colère aujourd’hui après s’être fait berner par la personne en question. Il était tombé sur l’annonce postée par celle-ci, proposant Sam (présenté comme Marmalade par la vendeuse) à la vente contre 20 livres sterling (24 euros environ).

Les Gibbs avaient récemment perdu leur chat et voulaient en accueillir un autre. Leur fille de 3 ans avait très mal vécu la disparition de l’animal. Le départ de Sam a été pour elle un nouveau déchirement.

Ceci dit, Chris Gibbs confie se sentir « très heureux pour Julie et sa famille car elles ont retrouvé Sam. C'est agréable de le voir de retour dans sa maison ».

Southern Daily Echo

Pour sa part, Julie Appleton en a informé la police qui a ouvert une enquête. La maman tient à ce que la ravisseuse de son chat soit poursuivie, afin que d’autres propriétaires ne vivent pas le même cauchemar. « Plus les gens sont au courant, plus ils ont de chances de récupérer leur chat », dit-elle à ce propos.