Une famille perd son chat de vue pendant 5 ans avant d'être contactée par le refuge où elle l'a adopté

Un chat s’étant volatilisé 5 ans plus tôt a surpris sa famille et l’association auprès de laquelle elle l’avait adopté en réapparaissant non loin de son refuge, rapportait United Press International.

Le félin en question répond au nom d’Ollie et est âgé de 6 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie loin de ses propriétaires, puisque ceux-ci l’avaient perdu de vue en 2017, un an après l’avoir adopté dans la structure d’accueil de la Humane Society of Harlingen, dans l’Etat du Texas.

Sa maîtresse Stephanie Garza et ses proches l’avaient longtemps recherché, mais l’animal s’était totalement évaporé dans la nature, sans laisser la moindre trace.

Les années passaient et les membres de sa famille voyaient leurs espoirs de le retrouver s’étioler. Ils avaient fini par se rendre à l’évidence ; ils ne reverraient probablement plus jamais leur Ollie adoré.

5 ans plus tard, les évènements leur ont donné tort, pour leur plus grand bonheur. Le 30 novembre 2022, le service de contrôle des animaux local a découvert dans la rue ce qu’il prenait pour un chat errant. Il l’a emmené au refuge de la Humane Society of Harlingen, là-même où Ollie avait rencontré ses propriétaires en 2016, et le personnel l’a aussitôt passé au lecteur de puce d’identification.

Une nouvelle difficile à croire, mais bien réelle

C’est grâce à cela qu’il a pu contacter Stephanie Garza pour lui annoncer que son chat venait d’être récupéré. Sa maîtresse avait évidemment du mal à le croire. Elle s’est vite rendue au refuge pour retrouver son ami félin et réaliser qu’il s’agissait bien de lui.

Humane Society of Harlingen / Facebook

« Une puce peut sauver la vie de votre animal et rendre possible des miracles comme celui d'Ollie », peut-on lire sur le post Facebook de la Humane Society of Harlingen relatant ce récit.