Une famille incrédule retrouve son chat après 3 années de recherches désespérées !

Un appel inespéré apprend à un homme que le chat de sa défunte mère a refait surface après 3 années d’errance.

Keith Bigland est un homme de 53 ans. Il vit avec sa femme, Su, dans leur maison en Angleterre. Il y a un peu moins de 3 ans, Bigland perdait sa mère. Biscuit était son chat. Après s’être enfui, on n'a plus revu ce dernier.

Bigland et son épouse ont désespérément cherché le félin. Dans tous les coins de rue, à chaque sortie, le couple n’oubliait jamais de jeter un coup d’œil et d’appeler le chat par son nom, au cas où il serait dans les parages. Bien évidemment, Bigland avait aussi pensé à placarder sur tous les poteaux et les troncs d’arbre, une photo du chat et les coordonnées de la maison.

Le chat était tout ce qui restait de sa défunte mère. De plus, N’ayant pas d’enfant, Su et lui considèrent leurs chats comme leur famille. Biscuit avait donc une grande importance à leurs yeux, comme le rapporte Rte.

Voilà pourquoi, lorsque le vétérinaire les a appelés pour leur apprendre que le chat au pelage orange qu’ils recherchaient étaient réapparu, Su et son mari n'ont pu contenir leur émotion.

A lire aussi : Des vétérinaires organisent les retrouvailles entre une famille sans domicile et leur chaton dans un logement provisoire après avoir survécu à un incendie !

Bigland souffre d’un dysfonctionnement moteur qui ne l’a pas empêché de faire le tour de la ville à la recherche de Biscuit, aussi appelé Bikkit. Aujourd’hui, c’est le chat âgé de 14 ans qui a besoin d’aide. Souffrant de troubles cardiaques et respiratoires, Bigland a lancé une campagne de crowdfunding pour pouvoir payer les frais du vétérinaire et soigner le chat âgé.

Biscuit se porte de mieux en mieux et les Bigland sont heureux d’être tous réunis.