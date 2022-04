Une famille de 5 chatons en grand danger après avoir été mis au monde dans une gouttière

Une chatte a accouché dans une gouttière, alors qu’un violent orage menaçait d’éclater d’un instant à l’autre. La RSPCA et les pompiers sont intervenus à temps.

Pour une portée de chatons sauvée par les pompiers et une association britannique, l’expression « chat de gouttière » n’a jamais autant trouvé son sens. Un récit rapporté par la BBC.

Le mardi 12 avril, les propriétaires d’une maison à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, étaient interpellés par des bruits étranges. En regardant par la fenêtre de l’une des chambres à coucher, ils ont découvert une chatte qui venait de mettre bas dans la gouttière.

Ils ont aussitôt appelé les secours. Il fallait agir rapidement, car de fortes averses étaient annoncées, et les conséquences auraient été terribles sur la petite famille de félins.

La chatte a donné naissance à 5 adorables chatons. Les pompiers sont arrivés sur les lieux en même temps qu’Adam Bailey, inspecteur à l’antenne locale de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).



RSPCA

Ils se sont postés sur le toit, puis ont commencé à récupérer les chats l’un après l’autre. Ils ont commencé par la génitrice, qu’ils ont réussi à mettre en sécurité en utilisant une perche de sauvetage. Ils ont ensuite ramassé ses petits en procédant très délicatement.



RSPCA

La chatte et ses petits sont entre de bonnes mains

Les 6 chats ont ensuite été emmenés au centre de la RSPCA de Birmingham, où ils ont été examinés par un vétérinaire.

La chatte, dont l’âge est estimé à 3 ans, a été appelée Storm. Ses chatons ont, eux aussi, reçu des noms inspirés de la météo : Rain, Thunder, Misty, Foggy et Hail. La RSPCA a découvert que Storm était identifiée par puce, mais les informations renvoyées par celle-ci n’étaient pas à jour. Il n’a donc pas encore été possible de retrouver ses propriétaires.

L’association cherche une famille d’accueil pour la chatte et sa progéniture.