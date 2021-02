Une étude sur les noms des chiens et chats révèle les tendances des propriétaires d'animaux de compagnie

Photo d'illustration

Pour connaître les tendances en matière de choix de noms pour chiens et chats aux Etats-Unis, une enquête a été réalisée dans un cimetière pour animaux de compagnie new-yorkais. Princess semble avoir la cote en ce qui concerne les canidés, mais ce n’est pas la seule découverte.

Situé à Hartsdale dans l’Etat de New York, le Hartsdale Pet Cemetery est le plus ancien cimetière pour animaux de compagnie en activité du pays. Il a été fondé en 1896 et plus de 80 000 chiens et chats y sont enterrés.

Les enquêteurs de la chaîne de cliniques vétérinaires FirstVet y ont donc vu l’opportunité d’obtenir une vaste base de données pour leur étude portant sur les grandes tendances des choix de noms d’animaux.

Ils se sont basés sur les pierres tombales et les registres du cimetière, dont ils assurent par ailleurs la numérisation. Un processus qui est actuellement en cours et qui pourrait donner lieu à de nouvelles observations.

Princess et Tiger sont les noms les plus populaires

L’une des principales constatations qu’ils ont faites est que, globalement, Princess est le nom le plus utilisé, comme le rapporte le New York Times. En moyenne, plus d’un animal sur 100 était appelé ainsi avant sa disparition et son inhumation au Hartsdale Pet Cemetery. Ce nom domine logiquement le classement chez les chiens, mais pas chez les chats.

Pour les félins, c’est plutôt Tiger qui est en tête. L’explication suggérée par les auteurs de l’étude est que les premiers chats domestiqués en Amérique étaient majoritairement des tabby européens à la robe tigrée, ce qui aurait inspiré leurs propriétaires dans le choix du nom.

Ces recherches nous apprennent également que, durant les années 1930 et 40, Queenie et Tippy étaient les noms de chiens les plus courants. Lady était plébiscitée durant les années 1960 et Brandy la décennie suivante. Max a eu beaucoup de succès pendant les années 1980, 90 et 2000, probablement en raison de la popularité de la saga « Mad Max », d’après l’étude publiée récemment.

Des noms bien plus originaux sont aussi évoqués, à l’instar de Dorian Grey ou encore Fleetwood.