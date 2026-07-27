Une étude démontre les bienfaits de la musique classique pour un chat anesthésié lors d'une opération

La musique classique a un effet apaisant sur de nombreux humains, mais pourrait aussi faciliter le travail des vétérinaires au bloc opératoire. Une étude menée au Portugal montre que ce genre musical aide à maintenir des constantes vitales plus basses chez des chats anesthésiés. Cette découverte pourrait améliorer le confort des animaux pendant les interventions chirurgicales…

Les auteurs de cette étude* menée au Portugal ont voulu savoir si différents styles musicaux étaient capables d'influencer la profondeur de l'anesthésie générale chez nos compagnons aux pattes de velours. Pour cela, ils se sont intéressés à 2 indicateurs essentiels suivis pendant une opération, à savoir la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Lorsque ces paramètres restent faibles et stables, cela peut traduire une anesthésie plus profonde et un organisme moins réactif aux stimulations chirurgicales.

L'étude a porté sur 12 chattes devant subir une stérilisation. Pendant l'intervention, chaque animal a été exposé à 3 styles musicaux pendant des séquences de 2 minutes. Les chercheurs ont diffusé de la musique classique, un titre de pop et un morceau de heavy metal. Les mesures de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle ont été relevées à 3 moments clés de l'opération pour comparer les réactions des petits félins selon l'ambiance sonore.

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Quand la musique classique apaise les chats anesthésiés…

Comme le révèlent les résultats de cette étude, la musique classique a entraîné les valeurs les plus faibles de fréquence cardiaque et de pression artérielle chez la majorité des chats. La pop occupait une position intermédiaire, tandis que le heavy metal provoquait les valeurs les plus élevées. Ces différences étaient statistiquement significatives, ce qui indique qu'elles ne sont probablement pas dues au hasard !

Selon les scientifiques, ces observations suggèrent que le cerveau de nos moustachus adorés continue de traiter certains sons malgré l'anesthésie générale. Les divers genres musicaux semblent agir sur le système nerveux autonome, c’est-à-dire celui qui contrôle le rythme cardiaque et la pression sanguine. La musique classique favoriserait un état physiologique plus calme pendant l'opération !

Si de futures recherches, menées sur un plus grand nombre d'animaux, confirment ces observations, la diffusion de musique classique pourrait devenir un outil simple pour accompagner l'anesthésie de nos boules de poils. En aidant à maintenir des constantes vitales basses, elle pourrait contribuer à réduire la quantité de médicaments anesthésiants nécessaire dans certaines situations et offrir une meilleure stabilité au cours des interventions chirurgicales.

Bien sûr, les auteurs rappellent qu'il s'agit d'une étude pilote et que ces conclusions devront être validées par des travaux plus larges avant d'être intégrées aux pratiques courantes.

* « A pilot study exploring the effects of musical genres on the depth of general anaesthesia assessed by haemodynamic responses », Filipa Mira, Alexandra Costa, Eva Mendes, Pedro Azevedo, L. Miguel Carreira, Journal of Feline Medicine and Surgery, juin 2015.