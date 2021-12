Une équipe de secours entre dans une école désaffectée pour libérer un chien piégé à l'intérieur (vidéo)

Coincé dans une école abandonnée depuis un certain temps, un chien affamé attendait qu’on lui porte secours. Une association est intervenue, mais la mission s’annonçait compliquée car l’endroit était difficile d’accès.

Quand l’équipe de Stray Rescue of St. Louis, une association basée à Saint-Louis dans l’Etat du Missouri, a appris qu’un chien était piégé à l’intérieur d’une école désaffectée, elle s’est rapidement rendue sur les lieux pour le libérer.

L’intervention a eu lieu le 21 octobre 2021. 2 femmes habitant près du bâtiment en question avaient été alertées par les aboiements de détresse de l’animal, appelé Teacher’s Pet, et lancé un appel à l’aide. « Il y avait en fait deux chiens dans le bâtiment quand nous sommes arrivés, mais Teacher's Pet était le seul qui semblait être piégé », indiquait Natalie Thomson, responsable marketing de Stray Rescue of St. Louis, à Daily Paws.

Le sauvetage a été filmé et la vidéo (ci-dessous) postée sur le compte YouTube de l’organisation.

Le chien observait l’arrivée de l’équipe de secours depuis la fenêtre brisée d’une salle de classe au 2e étage. Toutes les portes de l’établissement étant verrouillées, les bénévoles n’avaient d’autre choix que d’utiliser une échelle pour rejoindre l’emplacement du quadrupède.

Donna Lochmann a été la première à accéder à l’étage et à aller à la rencontre de Teacher’s Pet. Très maigre et terrifié, il s’est toutefois approché d’elle quand elle lui a proposé des friandises. Elle lui a ensuite passé une laisse autour du cou et tout le monde a quitté les lieux par la même fenêtre et au moyen de l’échelle.

Après le sauvetage, l'adoption

Le quadrupède a ensuite été emmené à la clinique vétérinaire de l’association, où il a été examiné et soigné.

3 semaines plus tard, Stray Rescue of St. Louis annonçait une merveilleuse nouvelle sur sa page Facebook : Teacher’s Pet a été adopté. Il s’appelle désormais Ollie, se porte beaucoup mieux et est heureux auprès de sa nouvelle famille.

