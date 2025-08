Une équipe de bénévoles découvre avec horreur 26 chatons abandonnés aux portes de leur refuge et en profite pour lancer un message très fort

À Bristol (Angleterre), l’association The Moggery vient en aide à de nombreux chats et chatons dans le besoin. Néanmoins, la prise en charge de 26 chatons, d’âges et de mères différents, est un cas assez rare pour être signalé. C’est en étant sur le point de fermer le refuge pour la nuit que plusieurs bénévoles sont tombés sur un grand panier remplis de dizaines de chatons en détresse. Dans un entretien accordé à Gloucestershire Live, la fondatrice de l’organisme, Christine Bayka, a expliqué qu’elle avait d’abord eu bien du mal à compter les boules de poils tant elles étaient sales, poussiéreuses et couvertes de puces…

Une situation devenue incontrôlable

Transportés d’urgence à l’intérieur de l’établissement, les chatons ont tous été soigneusement lavés puis répartis par tranches d’âge. Certains étaient encore si jeunes qu’ils ont dû être nourris au biberon pendant plusieurs semaines avant d’être finalement stérilisés, pucés et proposés à l’adoption. “Acquérir un animal nécessite plus de 18 ans de soins”, a ensuite précisé Christine, fatiguée par ces abandons incessants.

D’après ses dires, tous les chatons auraient appartenu à une même personne. Ils auraient vécu “dans un hangar” avant d’être finalement abandonnés. Leur propriétaire n’avait sans doute qu’une seule femelle à la base. Mais cette dernière ayant eu de nombreux petits, d’autres femelles avaient alors été ajoutées à la famille et avaient elles-mêmes donné naissance à de nouveaux chatons. Débordée par ces chats qui se reproduisaient à la chaîne, la personne avait donc pris la décision de les abandonner aux portes du refuge.

Pour Christine, cette situation incontrôlable est malheureusement trop récurrente. “Tous les centres de sauvetage débordent de chats et de chatons indésirables chaque été et tout membre du public qui achète sur un site en ligne exacerbe le problème”, a-t-elle assuré.

Adopter un animal n’est pas un acte à prendre à la légère. C’est un acte qui doit être mûrement réfléchi, pendant plusieurs mois voire années. Quiconque adopte un animal doit être capable de s’en occuper et de subvenir à ses besoins coûte que coûte…