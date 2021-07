Une enquête ouverte après la découverte d'un chaton abandonné dans une boîte à dons

Les autorités tentent d’identifier une femme ayant été filmée pendant qu’elle plaçait un chaton dans une boîte à dons. Une enquête a été ouverte par les autorités locales, tandis que le petit félin a été pris en charge par une association.

Le lundi 14 juin, Hilton Hickson était en train de travailler à la résidence Lions Manor à Windsor, dans la province de l’Ontario (Est du Canada), quand un habitant l’a informé avoir vu un chaton dans la boîte à dons.

En allant inspectant cette dernière, où les locataires de l’immeuble déposent les lunettes dont ils ne se servent plus, il y a effectivement découvert une jeune chatte, rapporte CTV News. Il l’a ensuite emmenée chez lui, où lui et sa femme Millie Hickson ont pris soin du petit animal.

Le couple l’a ensuite emmené au refuge local, l’Olaf’s Feline Rescue and Sanctuary. Lori Grodin et les autres bénévoles de l’association ont recueilli le chaton, qu’ils ont appelé Luna.

La caméra de surveillance de la résidence avait filmé l’abandon

Après coup, Hilton Hickson s’est souvenu avoir remarqué la présence une femme étrangère à la résidence dans le hall de l’immeuble, mais n’y avait pas prêté grande attention. Les images enregistrées par la caméra de surveillance ont confirmé que c’est cette personne-là qui avait abandonné le chaton dans la boîte à dons.

Heureusement, Luna se porte bien et reçoit tout le soin et toute l’attention dont elle a besoin de la part de l’équipe de l’Olaf’s Feline Rescue and Sanctuary.

Lori Grodin a alerté le service chargé du bien-être animal de la ville, qui a ouvert une enquête. L’agence l’a confirmé dans un communiqué, indiquant qu’elle fournira davantage de détails dès qu’elle en aura.

Quant au chaton, a été vu par un vétérinaire et pourra très bientôt être proposé à l’adoption.