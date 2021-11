Une cinquantaine de chats découverts dans une maison insalubre : Une association intervient et appelle à l’aide

Les bénévoles sont débordés et lancent un appel aux dons, après la découverte et le sauvetage d’une cinquantaine de chats qui s’entassaient dans une maison en Pennsylvanie. Il s’agit d’un cas typique de syndrome de Noé.

Des dizaines de chats ont été secourus par des associations après avoir été découverts dans une propriété insalubre, comme le rapportait WNEP ce jeudi 11 novembre.



A la suite d’un signalement, l’équipe de l’organisation Hillside SPCA est intervenue dans une maison ou plus de 50 félins vivaient dans des conditions d’hygiène et de santé déplorables, à Butler près de Pottsville, dans l’Etat de la Pennsylvanie. L’évacuation des lieux, à laquelle ont participé les bénévoles du refuge Griffin Pond Animal Shelter, a eu lieu le jeudi après-midi, mais quelques animaux s’y trouvaient encore, faute de place dans les structures d’accueil.



La Hillside SPCA n’a pu prendre en charge que quelques-uns de ces chats. Le Griffin Pond Animal Shelter en a recueilli la majeure partie : 44 au total. En attendant de trouver une solution pour les quadrupèdes restants.



Les refuges à court de places et les bénévoles mobilisés 24h/24

Certains de ces chats sont malades, d’autres infestés de puces. Les 2 associations sont arrivées à saturation en termes de capacité d’accueil. Sur sa page Facebook, le refuge Griffin Pond Animal Shelter en appelle à la générosité et la solidarité de la communauté. Elle a besoin de dons en nourriture pour chat, cages de transport et litières notamment, ainsi que de contributions financières. Ces dernières permettraient de couvrir les traitements, vaccins et opérations de stérilisation.



Le personnel du refuge et les vétérinaires travaillent d’arrache-pied pour évaluer l’état de santé des chats, les soigner, nourrir et réconforter.



Une famille constituée de 3 personnes logeait dans la maison en question. Leur situation était typiquement celle de gens atteints du syndrome de Noé, caractérisé par l’accumulation d’animaux jusqu’à se retrouver dépassé par le nombre et incapable de s’en occuper correctement.

