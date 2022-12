Une chatte souffrante, dont personne ne voulait, devient la plus affectueuse des boules de poils une fois adoptée (vidéo)

Quand Selina a adopté son chat il y a un an, elle savait qu’elle n’aurait pas l’esprit tranquille. L’animal souffrait de diverses pathologies et, par conséquent, se montrait parfois antipathique. Mais avec un peu de temps et beaucoup de tendresse, elle a fait de cette chatte une véritable boule d’amour.

Selina Calvin adore poster des souvenirs de ses vacances sur les réseaux sociaux, mais elle a récemment décidé de parler de son chat. Elle ne s’attendait peut-être pas à ce que leur histoire touche le cœur de plus de 250 000 internautes au mois de décembre dernier. PetHelpful revient sur leurs aventures pleines d’amour et d’espoir.

Un quotidien d’abord marqué par la maladie

Il y a un an, une magnifique féline au pelage long a fait son arrivée chez Selina. La chatte se trouvait dans un refuge, et n’attirait pas l’attention des visiteurs, parce qu’elle était porteuse de plusieurs maladies : elle souffrait d’infections oculaires et auditives, de constipation, et d’une gingivite, entre autres.

@selina_calvin / TikTok

Tous ces problèmes rendaient le quotidien bien difficile pour la petite boule de poils, qui voulait juste vivre comme les autres, sans se soucier de sa santé. Aucune famille ne lui laissait sa chance, car elle était perçue comme une chatte hargneuse et peu affectueuse.

Selina, elle, va décider de lui accorder tout l’amour et toute la patience dont elle avait besoin, et de l’adopter. Mais ce n’est pas tout. Pendant plusieurs mois, la bonne samaritaine va assurer les soins de son animal fébrile, dans l’espoir de lui redonner goût à la vie.

@selina_calvin / TikTok

La chatte était terrifiée à chacune de ses visites chez le vétérinaire. Elle semblait vraiment lassée de ce quotidien fatigant et empreint de souffrance. Mais au bout d’un certain temps, elle va réussir à panser ses nombreuses blessures et retrouver de la gaieté, grâce au dévouement de sa maîtresse.

Une féline métamorphosée grâce à l’amour

Au bout de 5 mois, la chatte s’est mise à ronronner pour la première fois. Elle a offert le plus beau des cadeaux à Selina, qui voyait enfin tous ses efforts récompensés. La jeune femme a décidé de raconter leur histoire sur TikTok, et elle a ému de nombreux internautes.

« Elle brille grâce à votre amour » s’est exprimé l’un d’entre eux. Bienveillante et patiente, Selina a permis à sa boule de poils préférée d’être la plus heureuse au monde, mais elle le lui rend bien, et ne quitte plus les bras de son ange gardien.

Cette histoire nous prouve que tous les animaux méritent leur chance, peu importe leur début. En leur donnant un peu de compassion, ils peuvent devenir de fabuleux compagnons et affronter toutes les épreuves qui se présentent à eux.