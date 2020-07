Une chatte se lie d’amitié avec une femme et son chat, sentant que ses chatons à naître seraient en sécurité auprès d’eux

© Ida Floreak

En s’introduisant dans le jardin d’une maison, une chatte errante avait sans doute compris qu’elle y trouverait des gens bienveillants. La suite des évènements lui ont donné raison, surtout qu'elle s'apprêtait à fonder une famille.

A la Nouvelle-Orléans, dans l’Etat de la Louisiane (Sud des Etats-Unis), une chatte à la robe noire arpentait les rues, à la quête de nourriture et d’abri. En passant près d’une maison, elle a remarqué un congénère qui y vivait, un Siamois répondant au nom de Bruce. Elle s’est alors aventurée dans le jardin et est allée à sa rencontre. L’entente a été instantanée, comme le raconte LoveMeow.

Cela n’a pas échappé à la maîtresse de Bruce, Ida Floreak. Artiste peinte de son état, elle avait déjà remarqué la chatte dans le quartier. Heureuse de constater que Bruce avait une nouvelle amie, elle a commencé à lui laisser de la nourriture pour l’encourager à revenir. Son objectif, c’était de l’emmener chez le vétérinaire, la faire stériliser et lui trouver une famille aimante. Mais gagner sa confiance n’était pas chose aisée. En fait, cela a pris des mois pour que cette chatte, qu’Ida Floreak a baptisée Salami, accepte de la laisser la caresser.

Plus tard, la jeune femme s’est rendu compte que le ventre de Salami commençait à grossir. La chatte était enceinte ! Elle avait plus que jamais besoin d’un endroit sûr pour accoucher. Désormais, Salami se laissait plus facilement manipuler par Ida Floreak et acceptait même qu’elle la brosse.

Un matin, très tôt, l’artiste a entendu des miaulements insistants devant chez elle. C’était Salami et elle semblait très agitée. Dès qu’elle lui a ouvert la porte, la chatte s’est précipitée à l’intérieur. Ida Floreak a compris : la mise bas était imminente. Elle lui a vite aménagé un coin confortable et, quelques heures plus tard, Salami a donné naissance à 4 magnifiques chatons. 3 avaient la même couleur de robe qu’elle, tandis que le 4e avait un pelage « tabby » ou tigré.

En une poignée de semaine, les petits félins ont bien grandi. Lorsqu’ils sont devenus suffisamment âgés, Ida Floreak leur a tous trouvé des familles adoptives. Quant à Salami, elle a décidé de l’adopter elle-même. Elle ne pouvait pas concevoir de s’en séparer. Bruce non plus, d’ailleurs.