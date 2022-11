Une chatte se faufile dans le cockpit d'un vieil avion et décide d'y fonder une famille

Lorsqu’elles sentent que l’heure de l’accouchement approche, les chattes se mettent à la recherche de l’endroit qui, à leurs yeux, est le plus sûr et le plus discret possible pour mettre leurs petits au monde sans être dérangées et sans mettre ces derniers en danger. Leurs choix peuvent parfois nous paraître totalement surprenants et donner lieu à des scènes insolites. C’est précisément ce qui est arrivé récemment en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis), comme le rapporte WCCB Charlotte.

C’est au Hickory Aviation Museum, un musée consacré à l’histoire de l’aviation et situé dans la ville de Hickory, qu’une chatte errante a fait parler d’elle en jetant son dévolu sur un lieu peu commun pour donner naissance à ses chatons et les élever.

Elle s’est introduite dans le cockpit de l’un des avions militaires retirés du service et exposés sur le tarmac du musée pour en faire un « nid » pour sa progéniture. Il s’agit d’un Lockheed T-33 Shooting Star, un appareil qui était utilisé pour l’entraînement des pilotes de chasse.

La chatte en question a ainsi accouché de 5 adorables chatons en bonne santé. 3 d’entre eux ont une robe tabby (tigrée) grise, tandis que les 2 autres sont dotés d’un pelage à noir à marques blanches.

A la recherche d’adoptants pour les chats aviateurs

La page Facebook de musée de l’aviation de Hickory a posté une photo de l’un de ces chatons, qui ont déjà bien grandi. Une publication teintée d’humour, puisqu’elle indique que cette anecdote est une des raisons pour lesquelles des espaces intérieurs devraient être construits au musée pour y exposer ses aéronefs de manière plus sûre.

A lire aussi : 2 chats sauvages se rencontrent au refuge et forment depuis un couple inséparable : l’association souhaite les reloger ensemble



Hickory Aviation Museum / Facebook

L’établissement est à présent à la recherche de familles d’accueil ou, mieux, adoptives pour les 5 jeunes félins et leur mère.