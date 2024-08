Une chatte s'attache instantanément à 5 chatons orphelins trouvés sous un camping-car en panne et accepte de devenir leur maman (vidéo)

Lors d'une opération de nettoyage dans un campement de sans-abris, des employés du comté ne s’attendaient pas à découvrir 5 petits chatons blottis sous un camping-car en panne. Comme leur mère était introuvable, ils les ont récupérés et les ont confiés à l’association Alley Cat Rescue (Maryland, États-Unis).

Des chatons en détresse

Les petites boules de poils étaient des nouveau-nés qui demandaient une attention constante de la part des bénévoles. Ces derniers ont veillé sur eux 24 heures sur 24 et ils ont commencé à les nourrir au biberon.

À un si jeune âge, les chatons sont particulièrement vulnérables, surtout s’ils sont privés d’une maman.

« 2 d'entre eux étaient beaucoup plus petits que les autres et plus lents à atteindre certaines étapes, comme l'ouverture des yeux. Nous espérions le meilleur. », ont déclaré les bénévoles à Love Meow.

Par chance, ils allaient bientôt recevoir un coup de patte inespéré pour assurer la survie et la croissance de ces petits orphelins.

« Une heureuse coïncidence »

Au moment où le retard des 2 chatons les plus faibles commençait à devenir inquiétant, une famille de 3 félins est arrivée au refuge.

« Belle (la chatte) est arrivée à Alley Cat Rescue avec 2 chatons plus âgés qui venaient de terminer l'allaitement. C'était une heureuse coïncidence. », a déclaré l’un des bénévoles. « Nous avons présenté Belle aux bébés, et elle a commencé à les toiletter et à les allaiter en un instant. », a-t-il ajouté.

Alley Cat Rescue Inc. / Facebook

À la grande joie de tous, Belle a tout de suite considéré les 5 petits orphelins comme ses propres petits. Elle les a toilettés, les a laissés téter et les a même bercés dans ses pattes.

A lire aussi : La tentative ratée d'une femme pour empêcher son chat roux de s'échapper avec une clôture inclinée (vidéo)

Alley Cat Rescue Inc. / Facebook

« Rien ne vaut une vraie maman chat chaleureuse et ronronnante, et même les 2 plus petits chatons semblent s'épanouir. », se sont réjouis les membres de l’association.

Alley Cat Rescue Inc.

Entourés de l’amour de leur nouvelle maman, tous les chatons ont commencé à prendre du poids régulièrement et, aujourd'hui, ils s’épanouissent à merveille. Désormais hors de danger, ces petites boules de poils peuvent espérer un avenir brillant et rempli d’amour grâce à l'instinct et la bienveillance de Belle.