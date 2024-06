Un chat devenu père de substitution pour 5 chatons orphelins dévoile sa journée type de papa poule (vidéo)

Liam est un chat blanc et roux débordant d’affection. Actuellement, il prend soin d’une portée de 5 chatons hébergée par sa maîtresse, qui est mère d’accueil bénévole pour petits félins en difficulté.

Sa propriétaire a posté le 28 mai 2024 sur Instagram une vidéo où l’on peut découvrir la journée-type (la matinée-type, pour être plus précis) de Liam alors que lui et son humaine s’occupent des jeunes minets.



liams.teefs / Instagram

Dans cette séquence relayée par PetHelpful, on peut voir à quel point le chat adulte est doux et patient avec ses petits congénères, qui le suivent partout et le perçoivent comme un exemple. A ses côtés, ils apprennent toutes les bases de la vie de chat, et cette mission semble l’enthousiasmer au plus haut point.

La journée début donc à 7 heures tapantes. Toute la famille se réveille, mais en fait, les chatons, eux, sont déjà debout depuis un moment et n’ont qu’une hâte ; retrouver Liam et leur bienfaitrice.

L’aîné les accueille chaleureusement et les lèche à tour de rôle pour les toiletter avec une grande tendresse.

15 minutes plus tard, le petit déjeuner est servi. Liam savoure le sien et s’assure que ses protégés ne laissent aucune miette dans leurs gamelles.

7h30, c’est l’heure du brossage pour Liam, ce qui ne l’empêche pas de toiletter à nouveau les chatons. A partir de 8 heures et jusqu’à 11 heures, les jeux et les exercices s’enchaînent à un rythme endiablé ; les petits s’en donnent à cœur joie et leur protecteur veille à leur sécurité.

Un moment de répit et de tendresse après une matinée chargée

Place ensuite au ménage, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les chatons ne facilitent pas le travail de leur mère d’accueil alors qu’elle passe le balai. Liam, lui, préfère poursuivre la supervision à bonne distance.

A 11h30, c’est la pesée des chatons. Là encore, Liam contrôle l’ensemble du processus jusqu’à ce qu’arrive l’heure de la sieste. A midi, le papa chat épuisé peut enfin se reposer, l'un des diablotins blotti contre lui.

Sa présence est extrêmement précieuse pour les chatons. Il les aide à prendre confiance en eux et contribue à leur socialisation. Grâce à lui, ils ont toutes les chances de devenir des chats équilibrés et épanouis.