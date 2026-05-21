Une chatte retrouvée dans un immeuble donne vie à ses chatons et peut prendre soin d’eux dans une famille d’accueil

Prise en charge par des voisins, Font a donné naissance à 5 chatons lorsqu’elle s’est sentie en sécurité, la suite de son parcours s’est déroulée tout en douceur. La chatte rousse était calme dès son arrivée auprès des sauveteurs du Coastal Bend Cat Rescue (CBCR). Un peu plus tard, Font a accouché de chatons pleins de caractère.

Si l’accouchement s’est bien passé pour Font, la petite famille a dû faire face au décès du cinquième chaton, bien plus maigre que les autres. Wingding a pris son envol entre les mains attentives de sa mère d’accueil. Parallèlement, les autres chatons ont bien grandi, aux côtés d’une maman très aimante.

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4 petites personnalités attachantes

Nommés Goudy Stout, Stencil, Comic Sans et Ravie, les chatons gourmands ont chacun leur personnalité. Le premier, polydactyle, sait parfaitement y faire pour obtenir ce qu’il veut, le deuxième est très sûr de lui et s’applique tous les jours à bien remplir son estomac, le troisième tombe en « food coma » après chaque repas, et le dernier, est un peu plus fragile que les autres.

La famille d’accueil confiait à Love Meow : « Mama Font était une excellente maman et prenait grand soin de ses bébés ».

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Une autre « peluche douce et épaisse »

Très satisfaite de cette prise en charge exemplaire, Mary Huckabee, exerçant au sein du Coastal Ben Cat Rescue, nous informait de l’arrivée inattendue d’un autre chaton dans la portée. En effet, une semaine après l’accouchement, un chaton roux ressemblant beaucoup à la fratrie a été trouvé dans un buisson. L’association a cru au destin et a placé le chaton entre les pattes de Font. Nommé Harrington, et surnommé Harry, le petit chat a été parfaitement adopté par la maman.

Font, ainsi que ses 5 chatons sont à l’adoption. Ayant grandi dans les meilleures conditions, les chatons sont promis à un bel avenir.

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Comment prendre soin d’une chatte qui vient d’accoucher ?

L’accouchement est un moment bouleversant dans la vie d’une chatte. Pour rendre ce moment plus doux, voici 4 points à respecter :