Une chatte qui adore recevoir de l'attention se lie d'amitié avec tous les livreurs qu'elle rencontre ! (Vidéo)

S'il y a bien une chose que Tuna aime, c'est l'attention. La chatte au pelage blanc charme tous les livreurs qu'elle croise, afin de recevoir de nombreuses caresses.

Les confinements n'ont pas seulement affecté les humains, mais aussi leurs animaux de compagnie. Cinthia Santos qui, comme de nombreuses autres personnes, a été contrainte de travailler à domicile lors de la pandémie de COVID-19, a expliqué au Dodo avoir effectué des commandes pour recevoir ses courses.

« Le fait de travailler à domicile a perturbé les heures de sommeil de Tuna, alors elle est sortie dehors pendant la journée, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à traîner avec les livreurs », a-t-elle révélé.

© Cinthia Santos

Son partenaire félin n'apprécie guère la solitude. Tuna fait toujours en sorte d'être accompagnée d'humains, avec qui elle aime partager des séances de câlins. Comme elle sort, sa propriétaire la surveille grâce à son collier GPS. Grâce à une caméra installée près de la porte d'entrée, Cinthia Santos contemple également les tendres rencontres entre son animal de compagnie et les livreurs.

© Cinthia Santos

Une petite star locale

Chaque fois que Tuna voit un livreur approcher, elle entame son numéro de charme ! « Elle se jette par terre, se frotte contre le mur, remue la queue. Elle a différents petits trucs », a confié sa mère adoptive. « Elle veut juste qu'ils la caressent. »

© Cinthia Santos

La belle à la robe blanche apporte non seulement de la joie à sa famille, mais aussi à tous les visiteurs de passage. Tant qu'il y a quelqu'un pour la caresser, Tuna, la célébrité locale et charmeuse de livreurs, se sent heureuse.

« Les gens adorent venir chez nous pour la rencontrer », a indiqué Cinthia Santos. « Ils pensent que c'est comme rencontrer une star ! »