Une chatte noire nommée Secret disparue depuis plusieurs jours est découverte perchée dans un grand pin puis secourue avant de rentrer chez sa famille

Après plusieurs jours d’angoisse, une chatte disparue a finalement été retrouvée dans un endroit aussi inattendu qu’inaccessible. Grâce à une opération de sauvetage menée par les autorités locales et des élagueurs, elle a pu regagner saine et sauve le foyer de sa famille.

Une famille du comté de Craven, en Caroline du Nord (Etats-Unis), a récemment vécu l'un des pires cauchemars de tout propriétaire d'animal de compagnie. Leur chatte s'était volatilisée et ses humains n'avaient aucune idée de l'endroit où elle se pouvait se trouver, ni l'état dans lequel elle était. Fort heureusement, la féline a non seulement été localisée, mais elle a également été secourue alors qu'elle était dans une situation de grande détresse, rapportait WITN .

La chatte en question possède une robe noire et répond au nom de Secret. Restée introuvable pendant 4 à 5 jours, sa famille était extrêmement inquiète. Elle la cherchait partout et commençait à perdre espoir.

La minette a néanmoins été retrouvée ; elle était montée en haut d'un gigantesque pin et ne parvenait plus à redescendre de l'arbre.



Publication de Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

L'appel à l'aide lancé par son propriétaire n'est pas resté lettre morte. Le bureau du shérif du comté de Craven (Craven County Sheriff’s Office) a rapidement réagi en mobilisant son service de protection des animaux. Ses agents n'étaient pas les seuls à arriver sur les lieux pour tenter de secourir Secret ; ils ont été rejoints par Maple Springs Tree Service, une entreprise spécialisée dans l'élagage.

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Publication de Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

« Secret est maintenant en sécurité, de retour auprès de sa famille »

La contribution de cette dernière s'est avérée précieuse et déterminante dans cette opération de sauvetage particulièrement délicate. Grâce à sa nacelle élévatrice, l'un de ses employés et un adjoint du shérif ont été hissés jusqu'à l'emplacement de la chatte. Ils se sont ensuite servis d'un filet de capture pour l'attraper et la faire redescendre en toute sécurité.



Publication de Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

Dès son retour sur la terre ferme, Secret a vécu d'émouvantes retrouvailles avec sa famille.



Publication de Craven County Sheriff’s Office - Animal Protective Services / Facebook

« Secret est maintenant en sécurité, de retour auprès de sa famille, et nous sommes extrêmement reconnaissants envers les personnes qui aiment les animaux et qui rendent possibles des moments comme celui-ci », peut-on lire sur la page Facebook du service de protection du bureau du shérif de Craven.

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L'info Woopets : pourquoi les chats grimpent-ils si facilement aux arbres, mais ont souvent du mal à en redescendre ?

Les chats sont naturellement très doués pour grimper aux arbres. Leurs griffes recourbées leur offrent une excellente prise sur l'écorce et leur permettent de progresser rapidement vers le haut, notamment lorsqu'ils cherchent à fuir un danger ou à poursuivre une proie.

La descente est, en revanche, bien plus compliquée. Les griffes d'un chat sont orientées de manière à faciliter l'ascension, pas la marche arrière. Or, pour redescendre d'un tronc vertical, il doit souvent reculer, une position peu naturelle qui peut le déstabiliser.

Une fois perché à plusieurs mètres de hauteur, certains chats paniquent également en réalisant la distance qui les sépare du sol. La fatigue, le stress ou un manque d'expérience peuvent alors les empêcher de trouver la meilleure façon de redescendre, ce qui explique pourquoi certains restent bloqués pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.