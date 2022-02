Une chatte met bas dans un jardin et s'approche d'une famille pour quémander de l'aide

Une famille a fait tout ce qu'elle pouvait pour aider une chatte errante, qui a pris l'habitude de traîner dans un quartier en Californie (États-Unis). Un jour, l'animal a donné naissance à des chatons dans le jardin.

Une chatte, qui a reçu plus tard le prénom Queen Bee, s'arrêtait régulièrement dans un jardin pour prendre une collation généreusement offerte par une famille. Mais au cours du mois de janvier 2022, le félin a eu besoin de bien plus que de simples repas.

Contre toute attente, Queen Bee s'est approchée de ses bienfaiteurs. « Elle est allée voir les gens pour chercher de l'aide juste après avoir eu ses bébés », a expliqué Jen Marder, bénévole au Wrenn Rescues.

© Jen Marder

Lorsque les bons Samaritains ont découvert les nouveau-nés dans leur cour, ils les ont immédiatement installés au chaud dans leur maison avec leur maman. Après avoir lancé un SOS sur les réseaux sociaux, Jen Marder est arrivée à la rescousse pour prendre en charge les chats.

© Jen Marder

« Je les ai eus le lendemain, quand les chatons avaient un jour, a déclaré cette dernière à Lovemeow, ils n'étaient que de minuscules cacahuètes. La mère s'est tout de suite montrée amicale, douce et a ronronné. C'était juste une adorable poupée. »

© Jen Marder

Une vie de VIP

Queen Bee et sa progéniture ont donc été transférées chez Jen Marder, qui est devenue leur mère d'accueil. La jeune mère, âgée d'environ un an, était heureuse de recevoir autant de soins et d'attention. Hélas, l'un de ses petits, en très mauvais état, n'a pas survécu.

© Jen Marder

Ses frères et sœurs ont, quant à eux, commencé à se développer auprès de leur maman dévouée. Au fil des semaines, ils ont ouvert les yeux et ont témoigné leur envie d'explorer leur environnement. Queen Bee ne cesse de veiller sur eux à chaque étape de leur petite vie.

© Jen Marder

Cette dernière a définitivement dit adieu à la rue et profite quotidiennement du confort de la maison. Affectueuse, elle ronronne constamment de plaisir et apprécie particulièrement les câlins. L'ancienne vagabonde peut enfin pousser un soupir de soulagement et savourer sa vie de chat d'intérieur.

© Jen Marder

Ses adorables boules de poils, nommées Bumble Bee, Worker Bee et Busy Bee, continuent de grandir et de recevoir tout l'amour qu'elles méritent. Lorsqu'elles seront prêtes et suffisamment grandes, elles seront proposées à l'adoption.

© Jen Marder