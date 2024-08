Une chatte mal en point se cache derrière sa fratrie et provoque une vague d’empathie

Eden, ainsi que ses frères et sœurs, sont arrivés au refuge dans un état inquiétant. La chatte, en particulier, était d’une maigreur sans nom. Très craintive et réservée, elle se cachait en permanence sans se douter qu’elle n’avait plus rien à craindre en compagnie de ses sauveteurs.

Eden, Regia et Rain font partie d’une fratrie de rescapés. Ces félins ont rejoint le Best Friends Felines, organisme de sauvetage basé à Brisbane (Australie), nécessitant des soins de santé en urgence. Les bienfaiteurs sont parvenus à les remettre sur pattes progressivement et ont appris à découvrir leurs douces personnalités.

« Certains jours au refuge sont plus difficiles que d'autres », confiait Nikki, membre de l'organisme, relayée par Love Meow. Elle évoquait l’arrivée particulièrement éreintante du trio dans les locaux. Ces chatons en mauvais état ont particulièrement touché leurs sauveteurs, bien que ceux-ci soient habitués aux cas difficiles.

Best Friends Felines / Facebook

Une féline émouvante

Les 3 félins étaient effrayés à leur arrivée. Ils étaient dévorés par les puces, malades et souffraient de problèmes cutanés. Ils étaient aussi très maigres, en particulier Eden, qui ne pesait que 550 grammes, « soit le poids d'un chaton de 5 semaines, alors qu'elle avait environ 6 mois » précisait Nikki.

Eden semblait particulièrement vulnérable et peu sûre d’elle. La pauvre se cachait constamment derrière ses frères et sœurs pour se rassurer. Elle cherchait leur présence en continu, mais ses sauveteurs savaient qu’elle finirait par prendre de l’assurance : « Elle aura besoin de plus de temps que les autres pour être à l'aise avec les humains. Son soignant est confiant sur le fait qu’avec du temps et de la patience, elle finira par s'épanouir et devenir la plus belle petite âme » continuait Nikki.

Best Friends Felines / Facebook

Des progrès encourageants

Le plus important était d’abord de soigner les félins. Ils ont reçu des traitements pour leurs divers problèmes de santé et ont commencé à prendre du poids. Plus forts et vigoureux, ils sont également devenus curieux et avides d’aventures. Seule Eden se mettait un peu en retrait, préférant rester au calme.

A lire aussi : Une féline « grincheuse » trouve le bonheur lorsque ses bienfaiteurs découvrent l'origine de ses problèmes de santé

Elle a toutefois révélé une personnalité très douce, réclamant fréquemment l’attention de ses bienfaiteurs : « Elle prend du poids régulièrement et est devenue une petite fille très câline. Elle accueille ses soignants avec des miaulements aigus chaque fois qu'ils entrent dans la pièce ». Nul doute qu’elle aura de l’amour à revendre envers sa famille pour la vie. Elle a d’ailleurs été placée à l’adoption, tout comme le reste de fratrie, pour poursuivre son histoire.