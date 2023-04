Une chatte incomprise passe près de 3000 jours au refuge sans la moindre demande d’adoption (vidéo)

Gray Belle n’est pas du genre à réclamer des papouilles, mais elle mérite tout de même d’être aimée pour ce qu’elle est. Cette chatte vit dans un refuge depuis près de 7 ans, et ses craintes l’empêchent de trouver le foyer idéal...

Dans les refuges, certains chats savent attirer l’attention des visiteurs : ils se montrent très ouverts à leur égard et prennent l’habitude de demander quelques caresses. D’autres préfèrent se cacher et rester à l’abri des regards, comme Gray Belle, une pensionnaire de longue date du Chesapeake Feline Association (un refuge des États-Unis).

Une chatte incomprise

Le problème, c’est que ce tempérament l’empêche de trouver une famille. En effet, cela fait près de 7 ans que Gray Belle craint les bruits soudains et prend la fuite dès qu’une nouvelle personne entre dans le refuge. La première rencontre avec les visiteurs est donc loin d’être facile…

Chesapeake Feline Association / Facebook

« Nous espérons trouver un adoptant capable de voir au-delà de sa nervosité et de sa peur de l’inconnu, et de voir à quel point elle est une chatte merveilleuse et indépendante », explique Kim Roman, coordinatrice des bénévoles du CFA, à The Dodo.

Selon elle, il n’y a pas de doute : la personnalité de Gray Belle est incomprise. La féline a juste besoin de temps et d’espace pour accorder sa confiance, et les bénévoles l’ont bien compris. D’ailleurs, ce n’est qu’au bout de plusieurs mois qu’elle a commencé à accepter quelques caresses de leur part.

Chesapeake Feline Association / Facebook

La chatte au passé mystérieux s’est même intégrée aux autres félins du CFA. Elle adorait passer du temps dans le hall d’entrée en leur compagnie, jusqu’à ce que la porte s’ouvre et qu’un inconnu entre dans le refuge…

C’est pour cette raison que Gray Belle est restée 2808 jours sans une seule demande d’adoption. Malgré la longévité de son séjour, les bénévoles n’ont jamais perdu espoir.

Chesapeake Feline Association / Facebook

« Nous étions convaincus que lorsque le bon adoptant la rencontrerait et serait patient avec elle, sa personnalité transparaîtrait. Nous avons précisé que Gray Belle ne serait probablement jamais un chat affectueux, mais si les adoptants peuvent ouvrir leur cœur à un chat indépendant, elle fera un excellent animal de compagnie », a déclaré Kim Roman.

Les bénévoles ont même lancé un appel à l’aide sur TikTok, dans le but de faire connaître son histoire :

Quelques jours plus tard, un homme s’est présenté au refuge et a demandé à rencontrer Gray Belle. C’est à ce moment-là que tout a changé pour elle.

Il était fait pour elle

« Il est entré calmement, s’est assis par terre et lui a parlé d’une voix douce et affectueuse, se souvient Kim. Il lui a ensuite offert des friandises, sans la brusquer, et l’a mise à l’aise en respectant ses limites. »

Étant tombé sous son charme, l’homme décidera de l’adopter, mais il ne s’est pas arrêté là. « Il a demandé à l’un de nos bénévoles si Gray Belle était liée à d’autres chats du refuge, et nous avons immédiatement pensé à Carrots, qui était également l’un de nos plus anciens pensionnaires. »

A lire aussi : Un chat sénior frappe à la porte de son voisin félin pour jouer en sa compagnie (vidéo)

Chesapeake Feline Association / Facebook

C’est ainsi que Gray Belle et Carrots, 2 chats timides et incompris, ont enfin pu démarrer une nouvelle vie. Aujourd’hui, ils s’épanouissent dans un foyer aimant, grâce à un maître gentil et patient. « Il a même pu caresser Gray Belle plusieurs fois par jour, ne serait-ce que brièvement ! Cela nous a beaucoup réconfortés », a conclu Kim. Une issue fabuleuse !