Une femme se rend au refuge pour accueillir des chatons et adopte finalement une chatte gestante en détresse

Jennifer, bénévole au sein de l’association Humane Society du comté d’Hamilton (États-Unis), s’est rendue au refuge pour voir si des chatons avaient besoin d’une famille d’accueil. Mais sur place, elle a découvert une chatte qui nécessitait une prise en charge en urgence. Et pour cause ! La boule de poils était gestante.

Jennifer voulait se constituer famille d’accueil pour des chatons, raison pour laquelle elle a visité un refuge animalier. Une fois arrivée sur les lieux, la bonne samaritaine a croisé le doux regard de Josephine, qui arborait un joli ventre rond. Cette rencontre a complètement changé ses plans !

La chatte devait mettre bas d’un jour à l’autre, et la vie en refuge la stressait. Elle avait grandement besoin de séjourner en foyer d’accueil, pour mettre au monde ses petits en toute sérénité. « Je suis allée chercher une portée de chatons, mais je suis partie avec elle à la place », confie Jennifer à Love Meow.

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

La chatte se sent désormais en sécurité

Après avoir poussé la porte de la maison de sa bienfaitrice, Josephine s’est étirée et s’est laissée caresser le ventre. En plus d’être soulagée de se retrouver dans un endroit sûr et confortable, la boule de poils était ravie de trouver des jouets éparpillés sur le sol. Elle a alors révélé son âme de chaton et s’est mise à jouer comme une petite folle !

« Elle était très sociable et amicale dès le début, déclare Jennifer, elle s'est tout de suite adaptée à la vie en famille d'accueil. » Au refuge, le stress a affaibli la future mère. Son ange gardien a tout fait pour la mettre à l’aise et lui redonner du poil de la bête.

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

« Je suis contente qu'elle ne soit pas dehors dans son état. Entre la chaleur et l'humidité, les orages et les feux d'artifice, ce serait vraiment effrayant », souligne l’Américaine.

Heureuse de bénéficier d’une kyrielle de serviettes et de couvertures, Josephine a commencé à organiser son nid.

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

Josephine a mis au monde 3 petites merveilles

Le 6 juillet, Josephine a donné naissance à 3 chatons en bonne santé que la bénévole a baptisés Cannellini, Garbanzo et Pinto.

Le 1er est le plus petit du groupe, le second le plus dodu et le 3e le plus audacieux.

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

La chatte fait plusieurs pauses pour se détendre, s’amuser et faire le plein d’énergie, mais dès que ses trésors sur pattes émettent un son, elle se précipite pour s’en occuper.

« Elle est protectrice envers ses bébés, indique Jennifer, elle les nourrit bien et les garde parfaitement propres. »

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

Grâce à sa famille d’accueil, Josephine peut élever ses chatons en toute sécurité et leur permettre de grandir correctement.

Lorsqu’ils seront en âge, elle se retirera de son engagement maternel pour profiter pleinement de la vie, loin du tumulte du refuge et de la rue, en ayant l’esprit serein.