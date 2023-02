Une chatte fan de muffins, qui a élu domicile dans un café, réserve un accueil mémorable à tous ses clients (vidéo)

En Nouvelle-Zélande, il existe un café pas comme les autres. Le Catnap Cafe n’est pas réputé que pour ses délicieux muffins, mais aussi et surtout pour sa chatte résidente, Bea, qui n’hésite pas à s’en prendre à celles et ceux qui osent brandir le précieux gâteau devant ses yeux…

Lorsqu’on achète un muffin dans un café ou un restaurant, on s’attend à avoir une serviette, une assiette ou des couverts. Au Catnap Cafe de Christchurch, c’est différent. Chaque client reçoit une liste de précautions à respecter lors de la consommation de cette gourmandise, qui est en réalité l’objet de convoitise de Bea, la chatte résidente des lieux.

La « Reine Bea », vedette du café

La petite tigrée à l’appétit vorace est membre du Catnap Cafe depuis l’âge de 5 mois, rapporte The Dodo. Cette chatte « déterminée, confiante, impertinente et pleine de caractère » en est rapidement devenue la mascotte, et les clients adorent profiter de sa compagnie, même si elle n’hésite pas à leur faire mal pour arriver à ses fins !

Bea a une démarche « chancelante » à cause d’une maladie neurologique (hypoplasie cérébelleuse), mais cela ne l’empêche pas de mener à bien sa mission. Elle est tout à fait apte à monter sur les clients pour obtenir une précieuse bouchée de leurs muffins…

Une « clause de non-responsabilité »

Pour que leurs clients ne soient pas surpris, les équipes du Catnap Cafe ont établi une « clause de non-responsabilité » quant aux agissements de la petite Bea. « Si vous prenez un muffin, elle grimpera sur vous pour vous le voler, et comme elle n’est pas très douée en escalade, elle vous griffera tout au long de sa montée... » peut-on y lire.

Catnap Cafe / Facebook

Mais ce n’est pas tout ! « Elle vous fera mal, et elle ne lâchera pas l’affaire. Mais attention : elle n’a pas le droit de les manger. Il est très important que vous ne la laissiez pas faire, car cela pourrait la rendre malade. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous solliciter. Et bien sûr… bonne dégustation ! »

Une chatte qui vole plus de cœurs que de pâtisseries

Pendant un peu plus d’un an, Bea s’est fait de nombreux amis parmi les employés et les clients, et a tenté chaque jour de repartir avec quelques miettes du précieux sésame. La petite pickpocket a toutefois fini par taper dans l’œil d’un couple, qui en est « éperdument tombé amoureux », et voulu lui offrir un véritable foyer.

La chatte fan de muffins a donc mis un terme à sa carrière au Catnap Cafe, pour rejoindre la famille de ses rêves. Elle y a rencontré Timmy, « son nouveau frère, qui souffre de la même maladie qu’elle ». Les amis de Bea étaient tristes de la voir partir, mais heureux de la savoir entre de bonnes mains. Une chose est sûre : la petite tigrée a volé plus de cœurs que de pâtisseries…